Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp' zirvede bitirdi

        'Siyah Kalp' zirvede bitirdi

        'Siyah Kalp', dün akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı. Zirveye yerleşerek akıllarda yer edinen dizi ilgiyle izlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Siyah Kalp' zirvede bitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı. Zirveye yerleşerek akıllarda yer edinen dizi ilgiyle izlendi.

        Dizinin 34'üncü bölümü; Total’de 4.32 izlenme oranı 14.03 izlenme payı, ABC1 20+’da 4.23 izlenme oranı 13.24 izlenme payı ile iki kategoride zirveye yerleşti. AB grubunda ise 3.37 izlenme oranı 11.54 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı.

        REKLAM

        'SİYAH KALP'İN 34'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Cihan, Peri’nin söylediklerini yanlış anlayan Melek’e kendisini açıklamak istedi. Ancak Melek, Cihan’ı dinlemedi ve arkasını dönüp gitti. Cihan ne kadar kendisini ifade etmeye çalışsa da Melek onu dinlemedi. Olan biteni fark eden Tahsin, Cihan’ı Peri’den uzaklaştırarak tatsızlığın büyümesini engelledi.

        Melek ve Cihan yüzleşti;

        Melek ve Cihan’ın ilişkisi belirsizliğini korurken Şansalanlar miras için bir araya geldi. Nazım, mirasla ilgili kötü bir haberi olduğunu söyledi. Samet’in 60 milyon dolar borcu olduğunu ve bu borcun mirasçılar arasında bölüştürüleceğini açıkladı. Bu haber karşısında Bünyamin adeta şok geçirdi. Herkesin kendisini kandırdığını düşünerek sinirlerine hâkim olamadı. Tahsin onu sakinleştirmeye çalıştı. Belgeleri inceleyen Bünyamin, sonunda bayıldı.

        Şansalanlar’ın miras meselesi;

        REKLAM

        Bu sırada Melek, Sumru’ya hediye almak için bir kuyumcuya gitti. Ancak o anda dükkâna soygun yapmak üzere gelen iki hırsızla karşılaştı. Melek’i takip eden Cihan, adeta bir kahraman gibi yetişti. Hırsızları sakinleştirmeye çalıştıysa da içlerinden biri silahını çıkararak Cihan’ı vurdu. Melek, bebeğinin babasının başına gelenlerden dolayı büyük bir endişe yaşarken, kısa süre sonra iyi haber geldi. Cihan hayata tutundu.

        Cihan, Melek için kendini tehlikeye attı;

        Bölümün finalinde Sumru ve Tahsin nikâh masasına oturdu. Bu mutluluğu, Melek’in aniden gelen doğum sancısı taçlandırdı. Melek, bir kız bebek dünyaya getirdi. Tüm ailesiyle birlikte sevincini paylaşırken, Nuh ve Sevilay’ın da içeriye girmesiyle fotoğraf karesi tamamlandı. Siyah Kalp, mutlu bir sona ulaştı.

        Siyah Kalp’te mutlu son;

        Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın, senaryosunu Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Erkan Bektaş (Halil), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyah Kalp
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        İki kişi yaşamını yitirdi! Öldüren hata kamerada!
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Valilik açıkladı! 113 üniversite öğrencisi zehirlendi!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        Şampiyon son maçına çıkıyor!
        İnsan hayatıyla oynamak
        İnsan hayatıyla oynamak
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        İlk çeyrek büyüme verileri açıklandı
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        İnci öğretmen reddedilince kendini vurdu
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Yeni yatırım teşvik sistemi yürürlüğe girdi
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        Hepsi amca çocuklarıydı... Arazi savaşında 4 kuzen öldü!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        "Kamyonetten düştü" dediler! Lastik ve kaputta kan izleri!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Berber koltuğunda kardeşini öldürmüştü! Dehşeti anlattı!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        Elektronik sigaradaki isim, şekil, aroma kandırmacasına dikkat!
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        İsrail basını yazdı: Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı
        Deniz feneri ebeveynliği
        Deniz feneri ebeveynliği
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Brezilya'da kitap okumak hapis cezasını kısaltıyor
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?
        Sağlıklı yaşam mı, takıntı mı?