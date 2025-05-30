'Siyah Kalp' zirvede bitirdi

SHOW TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi ‘Siyah Kalp’, dün akşam final bölümüyle ekranlara geldi. Sürükleyici hikayesi ve büyülü atmosferiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, #SiyahKalp etiketi ile 1 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kalarak övgü dolu yorumlar aldı. Zirveye yerleşerek akıllarda yer edinen dizi ilgiyle izlendi.

Dizinin 34'üncü bölümü; Total’de 4.32 izlenme oranı 14.03 izlenme payı, ABC1 20+’da 4.23 izlenme oranı 13.24 izlenme payı ile iki kategoride zirveye yerleşti. AB grubunda ise 3.37 izlenme oranı 11.54 izlenme payı elde ederek adını üst sıralara yazdırdı.

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'SİYAH KALP'İN 34'ÜNCÜ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cihan, Peri’nin söylediklerini yanlış anlayan Melek’e kendisini açıklamak istedi. Ancak Melek, Cihan’ı dinlemedi ve arkasını dönüp gitti. Cihan ne kadar kendisini ifade etmeye çalışsa da Melek onu dinlemedi. Olan biteni fark eden Tahsin, Cihan’ı Peri’den uzaklaştırarak tatsızlığın büyümesini engelledi.

Melek ve Cihan yüzleşti;

Melek ve Cihan’ın ilişkisi belirsizliğini korurken Şansalanlar miras için bir araya geldi. Nazım, mirasla ilgili kötü bir haberi olduğunu söyledi. Samet’in 60 milyon dolar borcu olduğunu ve bu borcun mirasçılar arasında bölüştürüleceğini açıkladı. Bu haber karşısında Bünyamin adeta şok geçirdi. Herkesin kendisini kandırdığını düşünerek sinirlerine hâkim olamadı. Tahsin onu sakinleştirmeye çalıştı. Belgeleri inceleyen Bünyamin, sonunda bayıldı.