Siyah Kristal: Direniş Çağı dizisi büyük beğeni topladı. Çarpıcı setler ve müthiş bir seslendirme kadrosu ile Jim Henson'ın unutulmaz filminin öncesini anlatan bir hikâye. Yani 1982 Jim Henson filmi The Dark Crystal'ın bir öncüsüdür . On bölüm var ve dizi, orijinal film için yaratılmış Thra dünyasını keşfediyor. Seri 30 Ağustos 2019’da yayınlandı.

Siyah Kristal: Direniş Çağı Konusu

The Dark Crystal: Age of Resistance, Skeksis gücünün arkasındaki korkunç gerçeği keşfedince dünyayı kurtarmak için önemli bir yolculuğa çıkan Üç Gelfling’in hikayesini konu ediyor.

Siyah Kristal: Direniş Çağı OYUNCULAR

Ana seslendirme

Rian olarak Taron Egerton : Stonewood Klanının Gelfling kristal kale bekçisi

Breaşi olarak Anya Taylor-Joy : Vapra Klanının Gelfling prensesi

Deet olarak Nathalie Emmanuel : Grottan Klanının Gelfling hayvan bekçisi

Aughra Olarak Donna Kimball: Thra gezegeninin ve bir astronomun düzenlemesi

Tekrarlayan seslendirme

Gelflings

Cadia olarak Eddie Izzard : Sifa Clan üyesi

Maudra Mayrin / All-Maudra olarak Helena Bonham Carter : Vapra Klanının Lideri, Gelfling kraliçesi ve Seladon, Tavra ve Brea annesi

Tavra olarak Caitriona Balfe : Vapra Klanının bir savaşçısı ve Brea'nin kız kardeşlerinden biri

Gurjin olarak Harris Dickinson : Drenchen Clan üyesi ve Rian'in en iyi arkadaşı

Shazad Latif Kylan olarak: Spriton Klanının bir şarkısı

Kütüphaneci olarak Toby Jones : Vapra Kalesi kütüphanesinde çalışan Vapra Klanının bir üyesi

Seladon olarak Gugu Mbatha-Raw : Vapra Klanının bir üyesi ve Brea'nin kız kardeşlerinden biri

Maudra Fara / Rock Şarkıcısı olarak Lena Headey : Stonewood Klanının Lideri

Mira olarak Alicia Vikander : Bir kristal kale bekçisi ve Rian'in kız arkadaşı olan Vapra Klanının bir üyesi

Naia olarak Hannah John-Kamen : Drenchen Klanı ve Gurjin’in ikiz kız kardeşi üyesi

Onica olarak Natalie Dormer : Sifa Clan üyesi ve Tavra'nın kız arkadaşı

Ordon olarak Mark Strong : Kristal kale muhafızı kaptanı Stonewood Klanının bir üyesi ve Rian'un babası

Rek'yr olarak Theo James : Dousan Klanı üyesi

Maudra Argot olarak Louise Gold / Gölge Bender: Grottan Klanının Lideri

Maudra Seethi Kemi-Bo Jacobs / Cilt Ressamı: Dousan Klanının Lideri

Skeksis

SkekSo / İmparator olarak Jason Isaacs : Skeksilerin Lideri ve Thra gezegeninin zalim hakimi

SkekSil / Chamberlain olarak Simon Pegg : İmparatorun baş danışmanı ve taht için ikinci sıra

SkekLach olarak Awkwafina / Koleksiyoner: Gelfling klanlarından haraç toplayan, hastalık bulaşmış bir Skeksis

Benedict Wong'u skekVar / The General: İmparatora en sadık olan hızlı temperli bir Skeksis

SkekAyuk / The Gourmand olarak Harvey Fierstein : Skeksis ziyafetlerinin organizatörü

SkekGra / Heretic olarak Andy Samberg : Eskiden fatih olarak bilinen ve kendi türünün kararlarına karşı çıkan ve Kristal Çölü'nde sürgündeki meslektaşı UrGoh ile yaşayan bir Skeksis

SkekMal olarak Ralph Ineson / Avcı: Skeksilerin en vahşi ve en acımasız

SkekEkt olarak Alice Dinnean / The Ornamentalist: Skeksis giysilerinin tasarımcısı

SkekZok olarak Keegan-Michael Anahtar / Ritüel-Usta: Güneş Töreninin baş rahibi

Mark Hamill'i skekTek / The Scientist: Kötü kristal deneyleri için şimdi Dark Crystal kullanan eski bir Aughra arkadaşı

SkekOk olarak Neil Sterenberg / Scroll-Keeper: Gelflings'i manipüle etmekten zevk alan Crystal Castle'ın tarihçisi

Mistikler

Furlafur Darri Ólafsson urVa olarak / Okçu: skekMal'in Mystic karşılığı / Avcı

GoGo / Wanderer olarak Bill Hader : SkekGra'ya karşı gizemli Mistik mevkidaşı / Kendini sürgünde meslektaşıyla yaşayan Fatih

Diğerleri

Baffi olarak Dave Goelz : Bir eyepatch-giyen Fizzgig

Vliste-Staba olarak Theo Ogundipe: Kutsal Ağaç

Efsane Konuşmacı Olarak Sigourney Weaver

Hup olarak Victor Yerrid : Deet'in arkadaşı olan bir Podling

Kuklacılar

Gelflings Brea, Maudra Fara ve Skeksis olarak Alice Dinek skekEkt / The Ornamentalist

Gelflings Deet ve Naia olarak Beccy Henderson

Gelflings olarak Dave Chapman Gurjin, Ordon ve Skeksis skekSo / İmparator

Skeksis Heretic olarak Damian Farrell

Helena Smee Gelflings olarak Seladon, Mira ve Skeksis skekLach / Koleksiyoner

Aughra olarak Katherine Smee, Gelfling Deet, Skeksis skekVar / Genel, skekSil / Chamberlain ve Podling Hup

Aughra Olarak Kevin Clash , Skeksis skekVar / Genel, skekMal / Avcı ve Gelfling Kütüphanecisi

Gelflings Onica olarak Louise Altın , Maudra Argot, Maudra Mayrin ve Skeksis skekAyuk / Gourmand

Olly Taylor Gelflings olarak Rek'yr, Cadia, Skeksis skekTek / Bilim Adamı ve Mistik urVa / Okçu

Hup, Skeksis skekZok / Ritüel Usta ve Gelfling Kylan Olarak Victor Yerrid

Skeksis olarak Warrick Brownlow-Pike skekSil / The Chamberlain

Gelflings olarak Neil Sterenberg Rian, Tavra ve Skeksis skekOk / Scroll Keeper