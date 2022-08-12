Siyah noktalara evde kesin çözüm yöntemleri 0:00 / 0:00

Siyah nokta toplumun büyük bir kesimini etkileyen cilt sorunları arasındadır. Siyah noktanın hormonsal, çevresel ve fizyolojik birçok sebebi olduğu bilinmektedir. Hormon değişikliklerinin siyah nokta oluşumunu tetiklediği bilinmektedir. Aynı zamanda yağlı bir cilde sahip olmak da siyah noktaya sebebiyet verebilir. Cilt temizliğinin uygun bir şekilde yapılmaması gibi sebepleri de olabilmektedir. Toplumun büyük bir kesimini etkileyen problemler arasında yer aldığı için birçok kişi tarafından sıklıkla aratılan konulardan biri de en kolay siyah nokta nasıl geçer konusudur. Biz de sıklıkla merak edilen bu konu hakkında merak edilenleri derledik. Siyah nokta evde doğal çözüm yolları ile Siyah nokta hızlı ve kesin çözüm önerileri ve siyah noktanın evde nasıl geçirileceği hakkındaki bilgiler yazımızın devamında…

Siyah Nokta Evde Nasıl Geçer?

Siyah noktalar toplumdaki birçok kişiye rahatsızlık veren cilt problemlerindendir. Bu sebeple birçok kişi siyah noktalardan nasıl kurtulabileceği konusunu oldukça merak eder. Çok yaygın karşılaşılan bir cilt sorunu olan ve geçirmesi de çoğunlukla kolay olmayan siyah noktalar için pahalı kozmetik ürünleri de çoğunlukla yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple evde siyah nokta çözümleri merak edilmektedir.

Siyah nokta evde doğal çözüm yolları olduğu bilinmektedir. Bu yöntemlerden biri evde doğal malzemelerle hazırlanan maskeleri düzenli olarak cilde uygulamaktır. Siyah noktanın en sık oluşum nedenleri arasında yağlı bir cilde sahip olmak gelmektedir. Bunun önüne de cildin yağını dengeleyerek arındırılmasını sağlayan maske uygulamalarıyla geçilebilmektedir.

Siyah Nokta Maskeleri

Evde uygulanabilecek maskelerden biri karbonat maskesidir. Karbonat maskesi cildin yağını dengeleyerek siyah noktaları ortadan kaldıran maskeler arasındadır. Karbonat maskesi; bir miktar karbonata göz kararı su eklenerek macunumsu bir hal alması sağlanır. Sonrasında cilde uygulanarak 10-15 dakika kadar bekletildikten sonra ılık su ile ciltten arındırılır. Haftada 2 kez uygulanması yeterli olmaktadır.

Limonlu bal maskesi de siyah noktaların giderilmesinde etkili maskelerden biridir. Limon içeriğindeki asitler sayesinde cildin yenilenmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda bu asitler gözenek tıkanmalarını açar. Bal da antibakteriyel özellikleri sayesinde ciltte siyah nokta oluşumuna sebep olan bakterilerin önüne geçerek siyah noktaların iyileştirilmesinde etkin rol oynar. Limonlu bal maskesi hazırlanışı ve uygulanışı ise şöyledir: yarım limon suyu ile 1 tatlı kaşığı kadar bal iyice karıştırılır. Sonrasında cilde uygulanarak 10 dakika bekletildikten sonra ılık su ile yıkanır. Bu maskenin de haftada 2 kez uygulanması yeterli olmaktadır. Siyah noktalar için uygulanan maskelerin farklı farklı zamanlarda uygulanması gerekmektedir.

Siyah Noktalar İçin Evde Uygulanabilecek Yağlar

Aynı zamanda siyah noktalara evde okaliptüs ve lavanta yağı uygulamasının da sorunun çözümünde etkili olduğu bilinmektedir. Bir pamuk yardımıyla sorunlu bölgeye uygulanabileceği gibi cilt temizliğinden sonra durulama suyuna eklenerek o su ile durulama işlemi de gerçekleştirilebilir.

Siyah nokta oluşumunu önlemek için ise cilt temizliğinin düzenli ve iyi bir şekilde yapılması da çok büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda yastık kılıflarında bakteri oluşumu olup da siyah nokta oluşumuna zemin hazırlamaması için sık sık yastık kılıflarının değiştirilmesi de önerilmektedir.