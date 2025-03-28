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        Haberler Bilgi Yaşam Siyah noktalarınızdan bu pratik yöntemlerle kolaylıkla kurtulun!

        Siyah nokta neden oluşur? Siyah noktaları temizleme yöntemleri nelerdir?

        İnsan vücudunun farklı bölgelerinde meydana gelen siyah noktalar, cilt rahatsızlıkları arasında görülür. Çoğu zaman sağlık yönünden bir sorun oluşturmasa da, görsel olarak kişiyi psikolojik olarak olumsuz yönde etkileyebilir. Peki, siyah noktaları temizlemenin pratik yolları nelerdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 11:30 Güncelleme: 28.03.2025 - 11:30
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        Bu yöntemlerle siyah noktalardan kurtulun!
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        Kadın ve erkek tüm bireylerin sıklıkla şikayet ettiği cilt sorunlarının başında siyah noktalar gelir. Siyah noktalara karşı neler yapılabilir? Detaylar haberimizde...

        SİYAH NOKTA NEDİR?

        Siyah nokta, cilt foliküllerinin yani gözeneklerin aşırı yağlar ve ölü deriler nedeniyle tıkanarak ciltte siyah görüntüdeki şişlikler oluşturmasıdır. Oluşan şişlik içerisinde kir varmış gibi bir görüntü bulunur. Bir tür sivilce olarak tanımlanan siyah nokta, ergenlerden yetişkinlere kadar çeşitli yaşlardaki insanları etkileme potansiyeline sahiptir. Genellikle yüz, göğüs, sırt ve özellikle burunda görülen bir sivilce türüdür.

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        SİYAH NOKTALAR EN ÇOK NERELERDE GÖRÜLÜR?

        En çok burunda siyah nokta görülür. Ancak vücudun her yerinde siyah nokta olabilir. Hafif yükselti oluşturur ve renginin koyu olması nedeniyle kolaylıkla fark edilir. Özellikle aynaya dikkatle bakıldığında burundaki siyah noktalar hemen fark edilir. Yanakta siyah nokta oluşması da son derece olağandır. Aslında hafif bir akne türü olan siyah noktalar, yüzün daha çok yağ bezlerinin olduğu bölgelerde görülür. Bu yüzden de en çok alın, burun ve çenede ortaya ortaya çıkma ihtimali yüksektir.

        SİYAH NOKTA OLUŞUMUNA NEDEN OLAN ETKENLER NELERDİR?

        Ölü deri hücreleri, tüketilen gıdalar, hormonal dengesizlikler, ilaçlar, stres ve makyaj kalıntıları gözeneklerde birikerek kişinin yağlı bir cildi sahip olmasına neden olur ve siyah nokta oluşturur. Özellikle yağlar ve ölü deri hücreleri folikülün açıkların birikir ve şişlik meydana getirir. Havaya maruz kalan bu şişlik, siyah bir görüntüye dönüşür. Siyah noktalar bir tür akne vulgaris veya hormonal sivilceler olarak bilinir. Kapalı gözenekler oluşturan beyaz noktaların aksine, siyah noktaların açık yüzeyleri vardır ve bu da koyu renkli bir oksidasyon oluşturur.

        Siyah nokta oluşumuna neden olan etkenler şu şekilde sıralanır:

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        - Cinsiyet ve yaş- Genetik siyah nokta yatkınlığı- Doğru temizlenmeyen makyaj sonucunda oluşan bakteriler- Hava kirliliği, terleme- Cilt tipinin yağlı oluşu- Artan sebum üretim- Anormal keratin oluşumu- Artan hormonlar

        SİYAH NOKTA TEMİZLEME YÖNTEMLERİ NELERDİR?

        1. KİL MASKESİ KULLANIN

        Kil maskeleri ciltte bulunan yağların ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve gözenekleri açar. Kil maskeleri kükürt içerdiğinden ölü deri hücrelerini parçalar. Böylelikle siyah noktaların temizlenmesini sağlayarak oluşumunu da engeller.

        2. DETOKS MASKESİ

        Haftalık uygulayacağınız maskeler ile yağ dengesini korurken yüzünü temizlemiş olursunuz. Çay ağacı yağı içerikli maskeler dezenfekte ederken kil maskesi kiri çıkarmada arındırıcı bir etki yaratır. Siyah noktalardan cildinizi bu şekilde arındırabilirsiniz.

        3. YÜZÜNÜZÜ DÜZENLİ YIKAYIN

        Yüzünüzü sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez yıkamanız, gündüz ve gece biriken yağların giderilmesine yardımcı olur. Günde 2’den fazla yüz yıkamak da cildin tahriş olmasına neden olur. Ayrıca yüzünüzün ihtiyacı olan doğal yağlardan arındırarak aşırı yağ üretimini ve buna bağlı siyah nokta ve gözenek tıkanmalarını beraberinde getirir. Aşırı sebum üretimi fazla yıkama sonucu oluşur ve siyah noktaya sebep olur.

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        4. AŞIRI MAKYAJ YAPMAYIN

        Cildinize iyi bakmak istiyorsanız fazla makyajdan kaçının. Makyajı ölçüde yaptığınızda siyah noktalara karşı tedbir almış olursunuz.

        5. SÜT VE BAL MASKESİ

        Süt, doğal ve cildin temizlenmesin yardımcı olan laktik asit içerir. Cilt tarafından kolayca emilerek, ölü hücreleri uzaklaştırır ve gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Bal ise cildin parlak ve ışıltılı görünmesini sağlar. Siyah noktalara karşı süt ve bal maskesinden yararlanılabilir.

        6. KARBONAT VE BALLI YÜZ MASKESİ

        Siyah noktalara karşı evde yapabileceğiniz diğer bir maske kabartma tozu ve bal maskesidir. Kabartma tozu, cildin pH'ını nötralize edeR VE ölü cilt hücrelerini temizler. Bal ise cildi parlatır.

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        SİYAH NOKTALARA İYİ NE İYİ GELİR?

        - Cildi nazik bir şekilde temizleme, doğru ürünleri düzenli kullanma siyah noktalara iyi gelen temel uygulamadır. Özellikle geceleri cildinizi temizlerken derinlemesine temizlik yapın. Sabahları da kesinlikle temizlikten kaçmayın. Çünkü cildinizi gece boyunca biriken yağdan arındırmış olursunuz.

        - Cildinizi temizledikten sonra hafif nemlendiriciler kullanın. Çünkü kötü bakterilerin çoğalmasını önleyip siyah noktaların oluşuma zemin hazırlamamış olursunuz.

        - Reçetesiz satılan ürünlerden faydalanabilirsiniz. Bu ürünler kremler, jeller, pedler ve serumlar oluşabilir. Siyah nokta temizleme ürünlerinde bakterilerin yok edilmesini amaçlayan salisilik asit, benzoil peroksit, glikolik asit ve rezorsinol gibi bileşenler mevcuttur. Özellikle salisilik asit, gözeneklere girerek biriken yağı çözer.

        - Retinol içeren serum siyah noktalara karşı iyi gelebilir.

        - Evde siyah nokta temizleme ürünü olarak siyah nokta peeling veya siyah nokta temizleme maskesi yapabilirsiniz. Cilt tahrişi gibi sorunlara maruziyet verilmemesi için uzmanların önerdiği markaları tercih etmelisiniz.

        - Peeling için jojoba içeren ürünleri tercih edebilirsiniz. Bu peeling daha yumuşak olabilir. Tarçın ve cadı fındığı içerikli ürünler gözenekleri sıkılaştırıp parlamayı önlemeye yardımcı olurken, retinol hücre dönüşümünü ve tıkalı gözenekler mücadele eder ve kolajen üretimini artırmaya yarar.

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        - Prebiyotik içerikli ürünleri tercih edin.

        SİYAH NOKTALARI SIKMAK ZARARLI MI?

        Daha yapışkan ve daha az sıvı olması nedeniyle siyah nokta sıkmak zordur. Siyah noktanın her iki tarafına baskı uygulayarak sıkılabilir. Hatta bunu sıcak bir duş sonrası siyah noktanın çıkmasını kolaylaştırır. Ancak siyah nokta temizlemeyi kendiniz sıkarak yapmanız tavsiye edilmez. Çünkü siyah noktaları sıktığınız parmaklarınızdaki bakteriler ve yağlar, cildinizi iltihaba ve enfeksiyona açık hale getirebilir. Bunlar da akne izlerine sebep olurken uzun vadede akne tablosunu kötüleştirebilir.

        Siyah nokta sıkmak şu sorunlara neden olabilir:

        - Siyah noktanın tamamını çıkaramayabilirsiniz. Hatta cildin daha da derinine itip tahrişe neden olabilirsiniz.

        - Siyah noktayı çıkardığınızda bakteri ve yağ girmesi söz konusu olabilir. Böyle olduğunda siyah noktalar büyüyüp daha çok yayılabilir.

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        - Cildiniz hassas yapıdadır. Tırnaklarınız ise çok daha güçlü bir yapıya sahiptir. Tırnaklarınızla cildinize bir kuvvet uyguladığınız inflamasyon ve yaraya sebebiyet verebilirsiniz.

        UYARI: Önerilen yöntemleri uygulamadan önce uzman bir hekime danışmanız tavsiye edilir.

        Görsel Kaynak: istockphoto/shutterstock

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