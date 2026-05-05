Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "Siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur" | Dış Haberler

        "Siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur"

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin "güç siyaseti" ve baskılarına işaret ederek, "Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 19:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur"

        İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, ABD yönetiminin "güç siyasetini" eleştirdi.

        Pezeşkiyan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "Eğer siyaset güce indirgenirse, sonuç bugünkü dünya olur; kaos, baskı, adaletsizlik ve korsanlık. Ulusal değerlerimizde ve dini dünya görüşümüzde, etik dışı gücün içi boştur. Bugün İran, etik ve sorumlu gücü, düşmanları ise pervasız ve kontrolsüz gücü temsil ediyor."

        ABD Başkanı Donald Trump, İran dahil çeşitli ülkelere yönelik saldırı ve baskılarını "güç yoluyla barış" politikasıyla tanımlıyor.

        *Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı/ Handout - AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kıskançlık kavgası can aldı

        (DHA) Bahçelievler'de yabancı uyruklu vatandaşların kıskançlık kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan İran'a dair açıklamalar
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Mayıs 2026'nın haberleri
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Enfeksiyon kapan parmağı kasığına dikildi
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        Feci şüphe! Kurban satış merkezinde çıkan yangında 1 kişi öldü!
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!