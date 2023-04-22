SİYAH

- Sofistikelik, çekicilik, güvenlik, duygusal emniyet, formalite ve dramatikliği temsil eder.

- Kişiyi daha ağır ve ciddi bir ruh haline sokar.

- Siyah, tüm renkleri emdiği için psikolojiye de bu şekilde yansır. Karşı taraftan gelen tüm enerjiyi çeker ve kişinin etrafında bir duvar oluşturur.

Olumsuz Özellikleri;

- Tehditkar olarak algılanabilir.

- Çok fazla siyah bunalma ve depresyon gibi duygu durumlarına karşı tetikleyicidir.