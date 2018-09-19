Kolesterol ve kalp hastalıkları arasındaki bağlantı yıllardan beri tüm dünyada en çok tartışılan sağlık konularından biri. Kolesterol düşüren statin isimli hapların oluşturduğu endüstrinin boyutu 19 milyar dolara ulaşmış durumda. Vatan gazetesinin haberine göre; birçok uzman bu hapların aslında hiçbir faydası olmadığını, kötü kolesterolü düşürmenin sanılanın aksine kalp riskini azaltmak konusunda fayda sağlamadığını savunuyor.

1.3 MİLYON KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

İşte bu görüşe bir destek de dünyanın önde gelen 17 kalp hastalıkları uzmanının yazdığı son bilimsel makale ile geldi. ABD, İngiltere, İrlanda, Japonya, İtalya, İsveç ve Fransa’dan 17 bilim insanı, kötü kolesterolün yüksek olmasının kalp hastalıklarına yol açtığına yönelik inanışın doğru olmadığını yazdı.

Yapılan araştırmada uzmanlar, 1.3 milyon kişinin verilerini inceledi. Varılan sonuç:



1) Kolesterol hapı kullanımı daha önce kalp krizi geçirmiş olan kişilerde yeni bir krizi engellemekte etkili olabilir.

2) Daha önce bir kalp rahatsızlığı geçirmemiş olan kişilerde ise kolesterol hapları önleyici olarak hiçbir işe yaramıyor.

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