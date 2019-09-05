Sevgili dostum Ahmet Ocaklı Yüce, Çekya Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babis onuruna dün İstanbul’da bir yemek verince, böyle sosyal olaylardan uzak durmaktan hoşlanan bendeniz de kendimi davette buluverdim.

İlginç de şeyler öğrendim.

Çek Başbakan aslında Çek değil mesela.

Slovakya doğumlu, Bratislavalı. Kadife Devrim’den sonra Prag’a yerleşmiş.

Aslında işadamı. Çekya’nın en zengin 2. adamı. Fakat hakkında 1980’lerde Çek istihbaratında gizli görevli olmak ve KGB ile yakın ilişkide bulunmak suçlamaları yapanlar var.

5-6 yıl önce birkaç kez Çek polisi ve Avrupa Dolandırıcılık Ofisi tarafından “Ticari işlerde usulsüzlük ve yolsuzluk” suçlaması ile soruşturma geçirmiş.

Doğru yanlış bilemem.

2011’de siyasete girmiş ve hızla yükselmiş. Biraz sohbet ettik.

Ülkesinin ekonomik performansından çok memnun.

Avrupa’daki en düşük işsizlik oranlarından birine sahip olmakla övünüyor. Hatta tek sıkıntılarının iş gücü bulmak olduğunu söylüyor.

“Kalifiye iş gücü ihtiyacımızı karşılamakta zorlanıyoruz” diyor.

Türkiye’ye daha önce iki kere iş için, birkaç kere de turist olarak gelmiş.

SUPERB'İN ÜRETİLME İHTİMALİ GÜÇLÜ

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda misafirken tavana ve sağa sola meraklı bakışlarını hatırlatıp “Beğendiniz mi sarayımızı” diye sordum.

“Çok beğendim. Bayağı etkileyici bir yer olmuş. Çok güzel” dedi.

Yemek sırasında iyi bir şey duydum.

Biz Volkswagen yatırımı beklerken, Skoda’nın Superb modelinin Türkiye’de üretilme ihtimalinin oldukça güçlü olduğundan söz edildi.

Muhtemelen de VW ile aynı fabrikada üretilecektir.

Bu davette ilginç olan ise bana eski zamanları hatırlatması oldu.

Kalabalık yok.

Koşuşturanlar yok.

Çok önemli adam havasında dolaşanlar yok.

Medeni bir şekilde yemekler yendi. Konuşmalar yapıldı.

Sanki Türkiye’de değildik!

BAŞBAKAN'IN MODEL EŞİ

Çek Başbakanı, eşi Monika Babisova ile 2 yıl önce evlenmiş.

Hanımefendi eski bir model.

Zaten belli halinden.

“Melania Trump’ı kıskandıracak first lady” şeklindeki iltifatım biraz zevzekçe bulunmuş olabilir ama bence Monika Hanım’ın hoşuna gitmiş olma ihtimali kuvvetli.

Galiba dünyada trend bu.

Başarılı işadamları önce bir mankenle evleniyorlar.

Sonra da başkan ya da başbakan oluyorlar.

Ben şimdiden uyarayım.

Bizim siyasetçiler bilsinler ki, bir işadamı mankenle evlenirse, siyasi rakip geliyor.

Çekya Başbakanı Babis, eski model eşi Monika ve Ahmet Yüce ile Ali Yüce. Bugün Skoda’nın yönetim kurulu üyesi olan Ali Yüce, yıllar önce Skoda Türkiye’ye geldiği zaman Skoda reklamında oynayan çocukmuş.