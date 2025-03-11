Teper, Teams ile kullanıcıların Skype'ta olan bire bir arama ve grup araması, mesajlaşma ve dosya paylaşımı gibi temel özelliklerin çoğuna erişebildiğini belirterek, ayrıca Teams'in toplantılara ev sahipliği yapma, takvimleri yönetme ve topluluk oluşturma gibi gelişmiş özellikleri ücretsiz olarak sunduğunu ifade etti.