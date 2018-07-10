SMA meleklerinden biri olan 2 yaşındaki Hazal Semiz önceki gün yüksek ateş nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı.

Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; tek dozu 125 bin olar olan 'mucize ilaç'tan bu zamana kadar devlet desteğiyle 5 doz alan Hazal bebek ilacın ilk dozuyla gülümsemeye ve oksijen cihazını bırakıp kol ve bacaklarını hareket ettirmeye başlamıştı.

AKRABA EVLİLİĞİ O ÖLÜMCÜL HASTALIĞA YOL AÇIYOR!

Bu ay sonu 6'ncı doz ilacı almaya hazırlanan Hazal'ın sağlık durumundaki son gelişme moralleri bozdu.

Baba Volkan Semiz "Hazal yakında ilacın 6'ncı dozunu alacak. Bunun için de heyete girecek. Ancak önceki gün bir anda ateşi çok yükseldi ve yoğun bakıma alındı. İlaç kızımızda çok olumlu değişimler gösterdi. Ancak bu süreçte bazı doktorların gelişmeleri ve ilacı küçümsediğini görüyoruz. Çocukların hemen ayağa kalkmasını bekliyorlar" şeklinde konuştu.

SMA HASTALIĞI NEDİR?