SMA'lı Mihra Helin, tedaviden sonra adım atmaya başladı

Bornova ilçesinde yaşayan ev kadını Tülay Yenigün (29) ve inşaat işleri yapan Veysi Yenigün'ün, Berra (9) ve Nare'den (4) sonra dünyaya gelen kızları, SMA Tip 1 hastası 2,5 yaşındaki Mihra Helin Yenigün'ün Valilik onaylı bağış kampanyası yaklaşık 1 yıl önce tamamlandı. Geçen mayıs ayında Dubai'ye giden Yenigün ailesi, iki ay süren gen tedavisi Zolgensma'nın ardından İzmir'e döndü. Yaklaşık 3 ay kortizon tedavisi gören Mihra Helin, yoğun fizik tedavi desteğiyle adım atmaya başladı.

Veysi Yenigün, ablalarının elinden tutup yürüyen kızının sağlığına kavuşmasıyla büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Mihra Helin'in gen tedavisi almadan önce uzun süre yoğun bakımda kaldığını ifade eden Yenigün, çıktıktan sonra burnundan beslenmeye başlayan kızının Zolgensma sayesinde rahatlıkla nefes alıp ağızdan beslenebilir hale geldiğini kaydetti.

Mihra Helin'in ayak bileği ve ayak eklemlerinin desteklenmesini sağlayan AFO aparatı sayesinde içe basmadan adım attığını anlatan Yenigün, "Süreç tamamlandı çok şükür. Mihra Helin, 18 aylıkken Dubai'de yaklaşık 2 ay tedavi sürecimiz oldu. Şu anda ilacımız sayesinde Mihra Helin daha iyi. Önceden kas kaybı vardı. Bunun önüne geçildi" dedi.

"BAŞKA BEBEKLERE UMUT OLSUN"

Mihra Helin'in kampanyasına destek veren tüm bağışçılara teşekkür eden Yenigün, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kızımızın başka bebeklere umut olmasını istiyoruz. Bu süreç çok önemli. İnsanların duyarlı olması gerekir. SMA'lı bebeklerimizi hayatta tutmamız gerekiyor. Bunun için büyük mücadele veriyoruz. Çok şükür mutluyuz. Mihra Helin, haftada 3-4 gün fizik tedavi görüyor. Kaybettiği kasları geri kazanmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş konuşmaya başlıyor. Ablalarına 'Abla' diye sesleniyor. İkisiyle de arası çok iyi. Onlar da kardeşlerini çok seviyor. Birlikte oyun oynuyorlar."

"ELİNİ TUTUYORUM VE YÜRÜYOR"

Kardeşinin kampanya sürecini yakından takip eden 3'üncü sınıf öğrencisi Berra Yenigün ise "Zorlu bir süreçti. Şu an çok şükür birlikte yürüyebiliyoruz. Biraz daha büyürse koşması bizim için umut. Kendi kendine yürümesi için karşısına oyuncak koyuyoruz. Elini tutuyorum ve yürüyor. Elimi bırakınca ağlıyor, yürüyemiyor. Kardeşim için korkuyordum. Onu kaybetme korkum vardı. Ama bu süreç geçtikten ve kampanya tamamlandıktan sonra içimde mutluluk var, neşe var" diye konuştu.