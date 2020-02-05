SMMM yeterlilik sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte SMMM yeterlilik sınavı hakkında merak edilenler?
SMMM YETERLİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
SMMM yeterlilik sınavı sonuçları 7 Şubat 2020 tarihinde erişime açılması bekleniyor.
SMMM'nin bu yıl üç dönemde gerçekleşecek olan sınavları ise 14-15 Mart, 11-12 Temmuz, 14-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek.
Bu sınavların başvuru tarihleri ise sırasıyla 16 Aralık 2019-10 Ocak 2020, 13 Mart-8 Mayıs 2020, 17 Ağustos-11 Eylül 2020 olacak.
YORUMLAR