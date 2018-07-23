2014 yılında hizmete sunulan ödeme ve para gönderme servisi Snapcash’in 30 Ağustos’da kapatılacağı duyuruldu. Uygulama ilk çıktığında gerçekten umut vaat ediyordu. O zamanlar Instagram henüz Snapchat’in yeniliklerinden ilham almakla uğraşıyor ve Venmo sayılı ödeme özelliği bulunan uygulamalardan biriydi.

Günümüzde ise Snapchat bir yandan kullanıcı sayısı bakımından Instagram’a yetişmekte zorlanırken bir yandan da Google, Facebook, Apple ve Zelle gibi devlerin ödeme servisleri ile mücadele ediyor. En sonunda Techcrunch’a açıklama yapan Snap, Snapcash’in durdurulacağını şöyle açıkladı: “Snapcash bizim başka bir şirketle ortaklık kurarak geliştirdiğimiz ilk ürünümüzdü. Dört yıldır Snapcash’i kullanan tüm Snapchat kullanıcılarına ve ortaklıklarından dolayı Square’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Servisin neden kapandığı ile ilgili olarak Snap’ten bir açıklama gelmese de Snapcash’in Venmo gibi büyümeyi başaramadığı ve Google ile Apple’ın ödeme servisleriyle mücadele edemediğini anlamak zor değil. Ayrıca Twitter'da kullanıcıların uygunsuz cinsel içerikli fotoğraflar karşılığında Snapcash üzerinden ücret talep etmesi de işleri kolaylaştırmıyor.

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