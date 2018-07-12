Geçtiğimiz yıl kullanıcıların kendi Lens’lerini yapmalarına imkan veren Snapchat, uygulama içerisinde tüm bu lenslere göz atabilmeyi kolaylaştıracak bir özellik ekledi. Diğer kullanıcıların yaptığı lenslerden oluşan bir vitrin işlevi gören Lens Explorer, kendinize göre bir tanesini seçip kullanmanıza fırsat veriyor.

Kamera ekranından kolayca ulaşabileceğiniz Lens Explorer ile birlikte yapılma tarihine göre sıralanmış 100 binden fazla lense göz atabilir ve o lenslerle oluşturulmuş hikayelere göz atabilirsiniz. Herhangi bir tanesini beğendiğiniz takdirde ise yukarı kaydırarak kendiniz kullanabilirsiniz. İOS için erişime açılan yeni özelliğin Android platformu ne zaman geleceği hakkında bir açıklama yapılmadı.

Kendiniz ya da başkaları tarafından kullanılmak üzere bir lens yapmak istiyorsanız yine Snap tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz yıl tanıtılan Lens Studio uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.