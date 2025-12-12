Sónar Istanbul 10–11 Nisan'da

Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen, kıtaların, seslerin ve fikirlerin kesişiminde; şehrin kalbinden dünyaya yeni frekanslar yayan Sónar Istanbul 10. yılını 10–11 Nisan tarihlerinde %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM’de kutlayacak. 9 yıldır üst üste aralıksız Zorlu PSM’de gerçekleşen Sónar Istanbul’da bu yıl elektronik ve dijital kültürün dönüşümüne yön veren yeni formatlara, taze iş birliklerine ve geleceğin seslerini ortaya çıkaran yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak.

Elektronik müziğin dünyaca ünlü isimleri ile yerli sahnenin güçlü temsilcilerini aynı line-up’ta buluşturan festival, iki gün boyunca etkileyici görsel ve işitsel performanslarla Zorlu PSM’nin tüm alanlarında canlı ve dinamik bir festival atmosferi yaratacak.

Sónar Istanbul, Zorlu PSM’nin farklı alanlarında dünyaca ünlü sanatçıları ve yaratıcı toplulukları bir araya getirerek katılımcıları müzik, teknoloji ve yaratıcılığın birleştiği özel bir atmosferle buluşturacak.

Sónar Istanbul’un 10.edisyonunun biletleri passo.com.tr'de satışa çıktı. Sónar Istanbul’un 10.edisyonunun line up’ı yakında açıklanacak.