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        SNX TÜRKİYE'nin şampiyonu Magnus Reiten

        Snowcross Dünya Şampiyonasının açılış yarışı Kayseri Erciyes'te yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 00:58 Güncelleme: 11.03.2024 - 00:58
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        SNX TÜRKİYE'nin şampiyonu Magnus Reiten
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        Türkiye’de ilk kez yapılan Snowcross Dünya Şampiyonası’nın 2024 sezonu Türkiye’nin en büyük kış sporları merkezi Erciyes’te yapıldı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen İstikbal SNX TÜRKİYE yarışını büyük mücadele sonrası Norveç'ten Magnus REITEN kazandı. İkinci ABD'li Jesse KIRCHMEYER, üçüncü Avusturya'dan Elias BACHER oldu.

        SNX TÜRKİYE yarışının ödül töreni yarışların tamamlanmasının ardından Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde yapıldı. Ödül törenine Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahit Cıngı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, FIM Temsilcisi Hamad Alsaif, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Asbaşkan Ogün Baysan, Kayseri Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Elcuman katılarak ödül verdi.

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        SNX TÜRKİYE'ye katılan kadın yarışçılar İsveç'ten Ida ROSELL, İsviçre'den Samantha GILLIERON ve ABD'den Kelly Jean COLLIER'a hatıra plaketleri verildi.

        Ödül Töreninin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan SNX TÜRKİYE Şampiyonu Magnus REITEN, "İlk motosikleti geçmek zordur her zaman. Bir fırsatını buldum ve geçtim. Bundan sonraki yarış daha zor olacak. Hazırlanarak daha iyisini yapmaya çalışacağım." dedi.

        Yarışmada ikinci olan Jesse KIRCHMEYER, "İlk yarışta çok çekişmeli yarıştık. Az bir farkla kazandım. Ancak ikinci yarışta çok sıkıştırılınca geride kaldım. Sonraki yarışta daha iyi olacaktır." şeklinde konuştu.

        Üçüncü olan Elias BACHER şöyle konuştu:

        "Dün yaşadığım probleme rağmen, bugün kazanmayı bildik. Omuzum çıktı. Geride kaldım ama kürsüye yetiştim. Bir sonraki yarışa yetişmeye çalışacağım."

        9 farklı ülkeden yarışçıların mücadele ettiği SNX TÜRKİYE'de dün yapılan elemelerin ardından bugün 16 yarışçı start aldı. Türkiye’nin motokros şampiyonları Şakir Şenkalaycı ve Galip Alp Baysan SNX TÜRKİYE yarışıyla Snowcross Dünya Şampiyonası'nda yarışan ilk Türk yarışçılar olarak tarihe geçti.

        Snowcross Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağı 14 Nisan’da Finlandiya, üçüncü ve son ayağı 21 Nisan’da Norveç’te yapılacak etaplarla tamamlanacak.

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