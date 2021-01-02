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HaberlerGündem3. SayfaANNE İLE BABA ÖLDÜ! Son dakika... Geride 3 çocuk kaldı! - Haberler -
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Anne baba öldü! Geride 3 çocuk kaldı!

Batman kent merkezinde dün gece yaşanan soba zehirlenmesi faciasında karı koca çift hayatını kaybederken, üç çocuk ise yoğun bakıma kaldırıldı

ANNE İLE BABA ÖLDÜ! Son dakika... Geride 3 çocuk kaldı! - Haberler -
Anne baba öldü! Geride 3 çocuk kaldı!
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HABERTURK.COM

Bulut Kutlu'nun haberine göre dün gece Batman merkezdeki Cumhuriyet Mahallesi'nde, saat 22.30 civarında yürekleri kavuran bir olay meydana geldi. Isınmak için soba yakan aile fertleri, sobadan sızan gazı fark etmedi. Anne, baba ve 3 çocuğu aniden fenalaştı.

ANNE VE BABA KURTARILADI

Komşularının haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Bereket Atay (40),eşi Hatice Atay (35) ve 3 çocuğu tedavi altına alındı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen Bereket ve eşi Hatice Atay kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Çocukların tedavisi devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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