SOCAR Türkiye'den Cep Kitapları projesi

Türkiye'nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı ve en büyük entegre endüstri grubu SOCAR Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla “Cep Kitapları Projesi” tanıtım toplantısı Ankara'da gerçekleştirildi.

Bilgiye erişimi kolaylaştırmak amacıyla iş dünyası ve kişisel gelişim konularında rehber niteliği taşıyan ‘Pocketbook Management Serisi'nden Türkçe'ye çevrilen 40 kitap, düzenlenen törende tanıtıldı ve ücretsiz erişime açıldı.

Cep Kitapları projesi tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz proje hakkında "Yönetimden pazarlamaya, finansal okuryazarlıktan iletişime, ekip çalışmasından liderliğe uzanan geniş bir yelpazede sunulan bu eserler; teorik yükün altında boğulmadan, kolay anlaşılır ve pratik önerilerle insanımızın hayatına doğrudan dokunmaktadır. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin, yalnız siyasette ve ekonomide değil, ilim, kültür ve maarif sahasında da inkişaf etmesi bizler için iftihar vesilesidir. Bugün kırk kitapla başlayan bu yolculuk, önümüzdeki dönemde çok daha zenginleşerek dijital ortamda erişilebilen yüzlerce esere dönüşecek; bilgiye erişimin demokratikleşmesi yolunda kalıcı bir zemin oluşturacaktır. Cebimize sığacak kadar pratik, ufkumuzu genişletecek kadar güçlü bu kaynakların Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna katkı sunacağına inanıyorum. Gençlerimizi projenin internet sitesini ziyaret etmeye davet ediyorum. Kardeş Azerbaycan'dan ülkemize taşınan bu güzel girişime öncülük eden SOCAR Türkiye'ye, katkılarından dolayı ODTÜ'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

SOCAR Türkiye CEO'su Elchin Ibadov, "Cep Kitapları Projesi ile ülkemize yönetim, pazarlama ve kişisel gelişim alanında zengin bir kaynak sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu projeyle yalnızca bireylerin öğrenme kültürünü desteklemeyi değil, aynı zamanda bilgiye erişimde fırsat eşitliği sağlamayı, iş dünyasında yenilikçi yaklaşımlara ilham vermeyi ve toplumun entelektüel birikimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Kitapları, dijital platformda ücretsiz olarak sunarak, her yaştan ve meslekten okuyucuların bu kaynaklardan faydalanmasına imkan tanıyoruz. Bu anlamlı projede bizlere desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a ve destek veren tüm akademisyenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'Toplumun Öğrenme Kültürünü Geliştirme Hedefi'

Cep Kitapları Projesi, bireylerin öğrenme kültürünü desteklemekle beraber, toplumun bu kültürün bir parçası haline gelmesini teşvik etmeyi de amaçlıyor. Proje kapsamında, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, yenilikçilik ve yaratıcılığın yaygınlaştırılması, sürdürülebilir bir çevre anlayışı doğrultusunda bilgiye erişimin kolaylaştırılması hedefleniyor. Türkçe okurlara içeriklerle katkı sunan bu projeyle, bireylerin kişisel gelişimine destek olunurken, aynı zamanda toplumun entelektüel birikimine kalıcı bir değer kazandırılmasını hedefliyor.