Sofranıza farklı lezzet katın! Ayvalı mercimek çorbası tarifi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sofranıza farklı lezzet katın! Ayvalı mercimek çorbası tarifi!

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal ile Yemekteyiz programında geçtiğimiz günlerde bir yarışmacı mercimek çorbasını, yorum katarak ayvalı olarak yaptı. Zuhal Topal'ın lezzeti beğenmesinden sonra arama motorlarında "Ayvalı mercimek çorbası tarifi nedir?, Ayvalı mercimek çorbası nasıl yapılır?" soruları araştırılır oldu. İşte yanıtları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Sofranıza farklı lezzet katın! Ayvalı mercimek çorbası tarifi!

    Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte akıllarda şimdiden, kurulacak olan sofralarda yapılacak yemekler şekillenmeye başladı. Farklı lezzetler ile misafirlerini ağırlamak isteyen kişiler, arama motorlarında yeni yemek tarifleri araştırıyor. İşte, mercimek çorbasını farklı bir hale getiren ayvalı hali... 
  • Sofranıza farklı lezzet katın! Ayvalı mercimek çorbası tarifi!

    AYVALI MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELER

    3 yemek kaşığı zeytinyağı

    1 adet kuru soğan

    2 diş sarımsak

    15 gram kök zencefil 

    1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

    1 çay kaşığı toz karabiber

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 adet orta boy ayva

    1.5 su bardağı kırmızı mercimek 

    1 litre soğuk su+1,5 su bardağı sıcak su

    Tuz
  • Sofranıza farklı lezzet katın! Ayvalı mercimek çorbası tarifi!

    AYVALI MERCİMEK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

    Soğanları doğrayın ve sarımsakları ezin.

    Zencefilleri rendeleyin.

    Ayvaları rendeleyin.

    Çorba tenceresine yağ koyun ve ayva hariç hazırladığınız malzemeleri içerisine alın.

    Salça ilave ederek karıştırın.

    Ayvaları da ekledikten sonra bir süre daha kavurun.

    Mercimek ekleyin.

    Suyunu koyun.

    Mercimekler yumuşayıncaya kadar orta ateşte pişirin.

    Çorba tamamen kaynayınca ve mercimekler pişince el blenderi kullanarak pürüzsüz hale getirin. Afiyet olsun!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.