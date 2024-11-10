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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sofyan Amrabat'tan üst üste iki lig maçında gol - Fenerbahçe Haberleri

        Sofyan Amrabat'tan üst üste iki lig maçında gol

        Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Sofyan Amrabat, üst üste iki lig maçında gole imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 22:11 Güncelleme: 10.11.2024 - 22:11
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        Sofyan Amrabat'tan üst üste iki gol!
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        Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 mağlup etti.

        Yaz transfer döneminin son günlerinde takıma dahil olan Sofyan Amrabat, son haftalardaki başarılı performansını golle süslemeye devam ediyor.

        İlk kez geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında gol sevinci yaşayan Amrabat, Sivasspor karşısında da gole imza atarak ligde üst üste 2. kez fileleri havalandırdı. Mücadelenin 82. dakikasında savunmadan seken topu ceza sahası dışından sert şutla topu ağlara gönderen Amrabat, takımının 3. golünü kaydetti. Faslı orta saha, 88. dakikada yerini Bartuğ Elmaz'a bıraktı.

        Bu sezon 5'i ilk 11 olmak üzere 7 müsabakada forma giyen Amrabat, UEFA Avrupa Ligi'nde de 4 maçta ter döktü.

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