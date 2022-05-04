Soğan suyunun bilinmeyen faydaları 0:00 / 0:00

Antibiyotik etkisiyle iltihapları kurutan hamile kalmayı isteyenlerin yumurtalarını güçlendiren soğan suyunun müthiş faydaları vardır. Soğan gibi faydalı bir besinle rahatsızlıklarınızdan da kurtulabilirsiniz. Yiyeceklerinize soğanla lezzet verirken bedeninize de soğan suyuyla şifa verin. Soğanın içerisinde bulunan mineral ve vitaminler sayesinde soğan bağışıklık sistemini kuvvetlendirirken hastalıkları da tedavi etmektedir.

Soğan Suyu Faydaları

Soğan suyunun müthiş faydaları vardır. Sizler için soğan suyu faydaları arasında öne çıkanları sıraladık;

Soğan suyunun idrarı söktürme özelliği vardır.

İyileştirme özelliği sayesinde ciltte oluşan yaralar soğan suyuyla hızlı bir şekilde iyileştirir.

Bağırsaklardaki kurtlar ve diğer sorunlar soğan suyu sayesinde iyileşir.

Soğan suyu kansere karşı antioksidan ve koruyucudur.

Mevsimsel griplere karşı önlerken soğan suyu otoimmun sistemin de güçlenmesini sağlar.

Soğan suyu kulak ağrıdığında iyi gelir.

Midede asidin dengelenmesine yardımcı olur ve mide problemlerini iyileştirir.

Kemiklerin güçlenmesini sağlayan soğan suyu kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olduğu için insülin direnci hastalığına karşı da vücudu korur.

Saçları canlandıran soğan suyu saç dökülmelerini azaltır.

Her türlü cilt sorununa iyi gelir, sivilce ve akneleri kurutur cildi güzelleştirir.

Kadın hastalıklarında ve regli söktürmek için soğan suyu kullanılır.

Doğurganlığı ve kadınlık hormonunu arttırır.

Soğan Suyu Zararları

Soğan suyunun müthiş faydaları yanında soğan suyu zararları da kişilere bağlı olarak oluşabilmektedir. Soğan suyunun aşırı ve bilinçsiz tüketiminde oluşabilecek zararları sizler için sıraladık;

Soğan suyu aşırı tüketildiğinde mideye zarar verebilir. Gaz ve şişkinlik oluşumuna yol açabilir.

Soğan suyunu midesinde sorun olan kişiler dikkatli kullanmalıdır.

Alerjik bünyelerde döküntü ve kızarıklıklara neden olabilir.

Düzenli ilaç kullanan kişilerin doktora danışmadan kullanması uygun değildir. Çünkü soğan suyu bazı ilaçların etkisini azaltıp arttırabilmektedir.

Soğan Suyu Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Soğan suyu faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. Saraçoğlu soğan suyu faydaları şu şekilde belirtmektedir; soğan suyu bağışıklığın güçlenmesini sağlar, düzenli soğan suyu kürü yapan kişilerin vücutlarında yağlanma azalır ve dolayısıyla zayıflamaları kolaylaşır, psikolojiyi iyileştiren soğan suyu doğal balgam söktürücü ve ciğer temizleyicidir, kadın hastalıklarında, gebe kalması zor olan kadınlarda ve prostat sorunlarında soğan suyu oldukça faydalıdır.

Soğan Suyu Enfeksiyona İyi Gelir Mi?

Müthiş faydaları olan soğan suyu enfeksiyona iyi gelir mi diye merak edenlere soğan suyunun doğal antibiyotik olduğunu ve vücuttaki enfeksiyonlarla savaştığını söyleyebiliriz.

Soğan Suyu Adet Söktürücü Mü?

Soğan suyu doğal adet söktürücü olarak kullanılabilir ve oldukça faydalıdır.

Soğan Suyu Hamilelikte Faydalı Mı?

Soğan suyu çok faydalı olsa da hamilelikte soğan suyu faydalı mı diye kararsız kalanlara kesinlikle dikkatli olmaları gerektiğini söyleyebiliriz. Hamilelerin soğan suyu içmeleri bebeğin rahim duvarına tutunmasını zorlaştırdığı için düşüklere neden olabilmektedir. Dolayısıyla kadınlar hamile kalabileceklerini göz önünde bulundurarak soğan kürünü dikkatli bir şekilde yapmalıdır. Soğan suyu hamilelikte faydalı zararlı mı diye merak edenler için hamileliğin özellikle ilk döneminde oldukça zararlı olduğunu söyleyebiliriz.

Soğan Suyunun Yüze Faydaları

Soğan suyunun yüze faydaları da saymakla bitmez. Cildin sağlıklı olmasını sağlayan soğan suyu aynı zamanda sivilce ve akneleri de kurutarak cildi pürüzsüz hale getirir.