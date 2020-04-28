Soğuk çorba tarifi

Yazın çorba içilmez diye kim söylemişse yanılmış. Buz gibi içinizi ferahlatacak soğuk çorba seçenekleri mevcut. Yoksa siz sadece çorba sıcak içilir diye mi düşünüyorsunuz? İçindeki malzemelerle hem besleyici hem doyurucu tek başına ana yemek görevi görecek soğuk çorba tarifiyle karşınızdayız.

Soğuk Çorba Malzemeler:

1 su bardağı arpa şehriye

2 su bardağı yoğurt

2 su bardağı soğuk su

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 diş sarımsak

Tuz

Üzeri için:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı kuru nane

Soğuk Çorba Nasıl Yapılır?