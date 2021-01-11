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Soğuk kahvede yüzde 20 paya ulaştı

Meyve suyu ve içecek markası Dimes, soğuk kahve pazarında 2 yıldır yer alan ve yerli süt kullanılarak ürettiği ürünü bsesso'nun satış performansı hakkında açıklamalarda bulundu. Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, "Yerleşik bir kahve kültürü olan Türkiye’de, soğuk kahve genç olmasına rağmen hızlı büyüyen bir pazar. Araştırma sonuçları, 2020 yılının olumsuz koşullarına rağmen, yılın ilk 9 aylık bölümünde pazarın yüzde 22 büyüme kaydettiğini gösteriyor. Aynı dönemde, Obsesso satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 2 kat artış kaydetti. Pazarda en fazla büyüme kaydeden marka olduk ve pazar payımız yüzde 20’lere yaklaştı" dedi

Soğuk kahvede 2 kat büyüdü
HABERTURK.COM

Yerleşik bir kahve kültürüne sahip ülkemizde, sayısı giderek artan kahveci markalarının yanı sıra, soğuk kahve tüketimi de giderek artan bir trend. Uzun ömürlü ambalajlarda sunulan soğuk kahve, Türkiye’nin yeni tanıdığı bir ürün olmasına rağmen giderek artan bir pazar oluşturuyor ve pazar her yıl büyüyor.

Meyve suyu ve içecek markası Dimes de, İzmir fabrikasında yer alan Ar-Ge Merkezi bünyesindeki çalışmalar sonucunda, yerli süt kullanılarak ürettiği Obsesso ile 2 yıldır soğuk kahve pazarında yer alıyor.

Obsesso’nun 2020 yılı pazar performansı hakkında bilgiler veren Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, "Yerleşik bir kahve kültürü olan Türkiye’de, soğuk kahve genç olmasına rağmen hızlı büyüyen bir pazar. Araştırma sonuçları, 2020 yılının olumsuz koşullarına rağmen, yılın ilk 9 aylık bölümünde pazarın yüzde 22 büyüme kaydettiğini gösteriyor. Aynı dönemde, Obsesso satışları bir önceki yılın aynı dönemine oranla yaklaşık 2 kat artış kaydetti. Pazarda en fazla büyüme kaydeden marka olduk ve pazar payımız yüzde 20’lere yaklaştı" şeklinde konuştu.

Obsesso’nun tamamen yerli sütle, koruyucu katkı maddesi olmadan üretildiğini ifade eden Ozan Diren, "Tüketici tercihleri doğrultusunda teneke kutuda sunduğumuz Obsesso, içeriğinde yerli süt barındırıyor. İçeriğinde yerli süt barındıran sütle üretilmiş bir uzun ömürlü soğuk kahvenin, koruyucu katkı maddesi içermeden üretilmesi ciddi bir bilgi birikimi ve teknoloji gerektiriyor. Dimes, Avrupa genelinde bunu başaran 3 markadan biri. Bu üründe Türkiye’de en büyük üretim kapasitesine sahibiz ve Avrupa’da da 3’üncü sıradayız” dedi.

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