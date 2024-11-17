ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüel kataloğu: ŞOK'ta bu hafta hangi ürünler var?
ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüelini yayınladı. Bu hafta çalışma masası, katlanır ayna, çalışma masası, omuz çantası, sprey yağlık, çelik süzgeç, yapışkanlı folyo, narenciye sıkacağı, mutfak robotu gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 13-19 Kasım aktüeli...
ŞOK, 13-19 Kasım aktüeli yayınlandı. Bu hafta markete kitaplık, mont, ankastre seti, 3 raflı kitaplık, 2 kapaklı çok amaçlı dolap, kadın-erkek polar, çalışma koltuğunarenciye sıkacağı, mutfak robotu, yapışkanlı folyo, sos tavası, termos, çok amaçlı dolap, aynalı dolap gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüeli...
ŞOK 13-19 KASIM 2024 AKTÜELİ
Slazenger Erkek Şişme Mont 999 TL
Omuz Çantası 179 TL
Slazenger Kadın/Erkek Polar Tam Fermuarlı 350 TL
Forever Ledli Katlanır Ayna 219 TL
GEZER Beyaz Kapaklı Kitaplık 999 TL
Luis Çalışma Masası 699 TL
Smart Comfort Rollpack Yatak 1299 TL
Katlanır Yatak 1249 TL
Fakir PRESS PULP Narenciye Sıkacağı 899 TL
Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL
Fritex Patates Dilimleyicisi 699 TL
2'li Bambu Kesim Panosu 119 TL
Yapışkanlı Folyo 79,95 TL
Klipsli Tencere Süzgeci 199 TL
Sos Tavası 129 TL
Çelik Köfte Tepsisi 169 TL
2 Kapaklı 4 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz 1599 TL
2 Kapaklı 8 Raflı Çok Amaçlı Dolap Beyaz 1899 TL
ALESTA LIFE Çamaşır Makinesi Dolabı Beyaz 2099 TL
Aynalı Banyo Dolabı 999 TL
2 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 1399 TL