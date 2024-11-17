ŞOK, 13-19 Kasım aktüeli yayınlandı. Bu hafta markete kitaplık, mont, ankastre seti, 3 raflı kitaplık, 2 kapaklı çok amaçlı dolap, kadın-erkek polar, çalışma koltuğunarenciye sıkacağı, mutfak robotu, yapışkanlı folyo, sos tavası, termos, çok amaçlı dolap, aynalı dolap gibi birçok ürün geliyor. İşte, ŞOK 13-19 Kasım 2024 aktüeli...