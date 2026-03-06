ŞOK 7 Mart aktüel kataloğu: Bu hafta sonu ŞOK marketlere hangi ürünler geliyor?
ŞOK marketin 7-10 Mart aktüel kataloğu belli oldu. ŞOK marketlerde bu hafta sonu ev eşyalarından hırdavat ürünlerine, banyo gereçlerinden tadilat ürünlerine, ayakkabılardan bebek eşyalarına kadar birçok ürün satışta olacak. İşte ŞOK hafta sonu 7-10 Mart 2026 aktüel broşürü...
ŞOK 7-10 Mart aktüel kataloğu yayınlandı. Bu hafta sonu itibarıyla ŞOK marketlerde matkap, şarjlı vidalama seti, testere, silikon tabancası, tavan boyası, merdiven, saplı rulo, tornavida seti, takım çantası, batarya ucu, lavabo filtre süzgeci, ayakkabı, yemek masası, bebek beşiği, sprey boya gibi birçok ürün alışverişseverlerle buluşacak. İşte ŞOK 7 Mart aktüel broşürü haberimizde...
