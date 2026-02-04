ŞOK'ta bu hafta neler var? İşte ŞOK aktüel kataloğu ile 4-10 Şubat fırsatları
ŞOK'ta bu hafta kapsamında yeni katalog alışverişseverler ile buluştu. ŞOK'ta 4-10 Şubat'ta; dikey süpürge, ankastre set, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK 4-10 Şubat aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 04.02.2026 - 18:39 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:40
ŞOK 4-10 Şubat aktüel kataloğunu duyurdu. ŞOK aktüel ürünler listesinde yeni aya özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu ile 4-10 Şubat indirimli ürünler listesi...
