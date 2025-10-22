Habertürk
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 22-28 Ekim 2025 aktüel ürünler indirimi devam ediyor! ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimlerinde bu hafta neler var?

        Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 22-28 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak ürünler arasında şampuan, saç boyası, ugg ayakkabı çeşitleri, süpürge makinesi, kahve makinesi yer aldı. Öte yandan Kütahya porselen takımı 1.699 TL'den satışa çıktı. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı

        Giriş: 22.10.2025 - 15:15 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:27
        ŞOK aktüel ürünler kataloğu 22 - 28 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli olacak indirimlerini duyurdu. Katalogda mutfak ürünlerinden, gıdaya, temizlik malzemelerine, giyimden elektronik eşyalara kadar geniş bir liste yer alıyor. Peki, ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

