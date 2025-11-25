ŞOK aktüel ürünler 26 Kasım 2025 Çarşamba: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 26 Kasım ŞOK aktüel indirimlerinde elektrikli süpürge makinesi 3.999 TL'den satışa çıkıyor. 2 Aralık tarihine kadar sürecek olan ŞOK indirimlerinde hamur yoğurma makinesinden beyaz ocağa ütüden saç kurutma makinesinde varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe binlerce indirim var. İşte, 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler indirimi
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Şekerci Mustafa Çekme Helva 240 g 64,90 TL
Eti Karam Gurme 3'lü 150 g 64,90 TL
Sarıkız Maden Suyu 6x250 ml 39,90 TL
Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 179 TL
Salatalık Turşusu 3 kg 149 TL
Banvit Piliç Nuget 700 g 109 TL
Jacobs Monarch Kavanoz 100 g 199 TL
Blade/Emotion Deodorant Çeşitleri
Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 119 TL
Elidor 7/24 Bakım Kremi Çeşitleri 150 TL
Duru Sampuan Çeşitleri 85 TL
Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml 139 TL
Molfix Premium Bebek Bezi 319 TL
Axe Deodorant Çeşitleri 150 ml 139 TL