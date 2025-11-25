Habertürk
        ŞOK aktüel ürünler 26 Kasım 2025 Çarşamba: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        ŞOK aktüel ürünler 26 Kasım 2025 Çarşamba: ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 26 Kasım ŞOK aktüel indirimlerinde elektrikli süpürge makinesi 3.999 TL'den satışa çıkıyor. 2 Aralık tarihine kadar sürecek olan ŞOK indirimlerinde hamur yoğurma makinesinden beyaz ocağa ütüden saç kurutma makinesinde varıncaya kadar yüzlerce çeşit üründe binlerce indirim var. İşte, 26 Kasım 2025 ŞOK aktüel ürünler indirimi

        Giriş: 25.11.2025 - 15:40 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:40
        ŞOK 26 Kasım -2 Aralık 2025 aktüel ürünler indirimleri duyuruldu. ŞOK aktüel ürünler kataloğuna göre elektrikli süpürge 3.999 TL, ızgara ve tost makinesi 1.999 TL'ye raflarda yerini alacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri

        ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Şekerci Mustafa Çekme Helva 240 g 64,90 TL

        Eti Karam Gurme 3'lü 150 g 64,90 TL

        Sarıkız Maden Suyu 6x250 ml 39,90 TL

        Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 179 TL

        Salatalık Turşusu 3 kg 149 TL

        Banvit Piliç Nuget 700 g 109 TL

        Jacobs Monarch Kavanoz 100 g 199 TL

        Blade/Emotion Deodorant Çeşitleri

        Peros Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 119 TL

        Elidor 7/24 Bakım Kremi Çeşitleri 150 TL

        Duru Sampuan Çeşitleri 85 TL

        Clear Şampuan Çeşitleri 350 ml 139 TL

        Molfix Premium Bebek Bezi 319 TL

        Axe Deodorant Çeşitleri 150 ml 139 TL  

