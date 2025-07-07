ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğunda hangi indirimler var?
2-8 Temmuz ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel ürünlerde Arzum Linda saç kurutma makinesi 899 TL, Sinbo saç şekillendirme cihazı 2.999 TL , Kreuzer buharlı kırışık giderici 749 TL, Dijital baskül 239 TL ,Mikado Harmony hoparlör 499 TL'den satışa çıkıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğunun tamamı
Şok'ta bu hafta vantilatör, kırışık giderici, saç şekillendirme cihazı, kamp sandalye indirimde yer alıyor. İşte ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli liste
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER
Arzum Linda Saç KurutmaMakinesi 899 TL
Sinbo Saç Şekillendirme Cihazı 2.999 TL
Kreuzer Buharlı Kırışık Giderici 749 TL
Dijital Baskül 239 TL
Mikado Harmony Hoparlör 499 TL
Desenli Kamp Sandalyesi 329 TL
Kamp Sandalyesi 289 TL
Katlanır Kare Kamp Masası 499 TL
Güneşlikli Kamp Sandalyesi 1.190 TL
Katlanır Ahşap Görünümlü Alüminyum Masa 999 TL
Kamp Taburesi 100 TL
Kulplu Termos Piknik Çantası 349 TL
Desenli Termos Çanta 229 TL
Buzzy Termos 799 TL
Lüks Plaj/Piknik Sandalyesi 499 TL
Desenli Plaj/PiknikSandalyesi 329 TL
Plaj/Piknik Sandalyesi 299 TL