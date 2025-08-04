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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK, BİM, ve A101 haftalık aktüelleri yayınlandı! 5-12 Ağustos 2025 aktüelleri ile hangi ürünler indirimde?

        ŞOK, BİM, ve A101 haftalık aktüelleri yayınlandı! 5-12 Ağustos 2025 aktüelleri ile hangi ürünler indirimde?

        BİM, ŞOK ve A101, 5-12 Ağustos 2025 haftasında da yeni aktüel ürün kataloglarını yayınladı. Bu hafta da elektronik aletlerden mutfak ürünlerine, ev tekstilinden oyuncak ve hobi ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride ürün raflardaki yerini aldı. İşte BİM, ŞOK ve A101'in 5-12 Ağustos 2025 tarihli güncel aktüel ürünleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 17:35 Güncelleme: 04.08.2025 - 17:50
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        1

        BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        2

        BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        3

        BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        4

        BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        5

        BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        6

        BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        7

        BİM 8 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        8

        BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        9

        BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        10

        BİM 12 Ağustos 2025 Salı aktüeli

        11

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        12

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        13

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        14

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        15

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        16

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        17

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        18

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        19

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        20

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        21

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        22

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        23

        A101 7 Ağustos 2025 Perşembe aktüeli

        24

        ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli

        25

        ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli

        26

        ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli

        27

        ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli

        28

        ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli

        29

        ŞOK 6-12 Ağustos 2025 aktüeli

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