ŞOK aktüel ürünleri ile yeni katalog ile gündeme geldi. ŞOK 18 - 24 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğundaki ürünleri alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte güncel ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın fırsatları ve fiyat listesi...