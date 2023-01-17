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ŞOK'ta haftanın fırsatları yayında! 18 - 24 Ocak 2023 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK aktüel kataloğunda küçük ev aletleri ve bebek ürünleri dikkat çekti. Haftanın fırsatları ile gündeme gelen ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta; bebek ve çocuk ürünleri, kozmetik malzemeleri, temel gıda ürünleri, giysi çeşitleri ve ev dekorasyonu için malzemeler ve farklı kategorilerde indirimler alıcılarıyla buluşmaya hazırlanıyor. İşte 18 - 24 Ocak 2023 ŞOK aktüel kataloğu...

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  • ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI! 18 - 24 Ocak 2023 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda bebek ürünleri ve küçük ev aletlerinde dev kampanya!

    ŞOK aktüel ürünleri ile yeni katalog ile gündeme geldi. ŞOK 18 - 24 Ocak 2023 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK aktüel kataloğundaki ürünleri alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. Peki, ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirime girdi? İşte güncel ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın fırsatları ve fiyat listesi...
  • ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI! 18 - 24 Ocak 2023 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda bebek ürünleri ve küçük ev aletlerinde dev kampanya!

    ŞOK 18 - 24 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

    Nevresim Seti 149,90 TL

    Bebek Battaniyesi 99,95 TL

    Bebek Bezi 164,95 TL

    Bulaşık Makinesi Tableti 89,90 TL

    Kablosuz Bluetooth Siyah Kulaklık 259 TL.
  • ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI! 18 - 24 Ocak 2023 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda bebek ürünleri ve küçük ev aletlerinde dev kampanya!

    2 yıl garantili 9000 BTU Klima 9499 TL.

    Led Işıklı Insta Foto Askısı 74,95 TL.

    Led Ahşap Flamingo Işık Zincir 49,95 TL. 

    Yapay Denizanası Akvaryumu 379,90 TL. 

    Unicorn String Light 109,90 TL. 

    Bebiş Bebek-Türkçe Konuşan Bebiş Bebek 149,90 TL. 

    Sevimli Ördek Kule 49,95 TL. 

    Yürüyüş Arkadaşım 49,95 TL. 
  • ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI! 18 - 24 Ocak 2023 ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğunda bebek ürünleri ve küçük ev aletlerinde dev kampanya!

    Safari 4’lü Banyo Oyun Arkadaşlarım 49,95 TL. 

    Rakamlı Yer Karosu 99,95 TL. 

    Hikaye Kitabım 29,95 TL. 

    Çıngıraklı Top 29,95 TL. 

    Tekerlekli Oyuncak Sandığı 229,95 TL.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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