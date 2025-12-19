ŞOK'ta yılbaşı fırsatları! İşte ŞOK aktüel kataloğu ile haftanın ürünleri
ŞOK'ta bu hafta yeni katalog alışverişseverler ile buluştu. ŞOK'ta 20 Aralık - 1 Ocak'ta; yılbaşı süs malzemeleri, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte ŞOK aktüel 20 Aralık - 1 Ocak aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...
Giriş: 19.12.2025 - 23:05 Güncelleme: 20.12.2025 - 00:16
ŞOK 20 Aralık - 1 Ocak aktüel kataloğunu duyurdu. ŞOK aktüel ürünler listesinde bu hafta yılbaşına özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Haftanın fırsatlarını alışveriş takipçileri için haberimizde derledik. İşte ŞOK aktüel kataloğu ile aralık ayı indirimli ürünler listesi...
