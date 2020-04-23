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Sokağa çıkamayanların seslerini kaydedip köy hoparlöründen dinlettiler!

Amasya'nın Taşova ilçesi Alpaslan köyünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin kutlama mesajlarını içeren ses kayıtlarının köy hoparlör sisteminden yayınlandığı kutlamada kimi eski günleri anlattı, kimi ise ise şiirler okudu

amasya
DHA

Taşova'nın Alpaslan köyünde bir grup genç koronavirüs nedeniyle sokağa çıkması yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamasına ilişkin mesajlarını içeren seslerini kaydetti.

 

DHA'nın haberine göre, ses kayıtları, köy hoparlör sisteminden yayınlanarak herkese dinletildi. 65 yaş üstü kişiler eskiden yapılan kutlama törenlerini anlatırken, çocuklar da şiirler okudu.

Köy sakinlerinden Burak Torun, "Bu güzel günde kısıtlı imkanlarla da olsa kalbi demokrasi, cumhuriyet, özgürlük diye atan tam 1120 kişilik mevcudiyetimizle bayramı en coşkulu şekilde yaşamaktayız. Hepinizin bayramını en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.

Alpaslan Köyü Muhtarı Üzeyfi Çetin de, "Çocuklara armağan edilmiş olan bayramı, canı gönülden kutluyoruz" diye konuştu.

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