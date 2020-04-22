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Sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kalan metrelerce ‘seyahat izin’ sırası!

Dört günlük sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kalan Esenyurt Kaymakamlığı önüne gelen vatandaşlar seyahat izin belgesi almak için metrelerce kuyruk oluşturdu. Vatandaşların görevlilerin dikkati ile sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

koronavirüs
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul’un da aralarında olduğu 31 şehir için 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması yapılmıştı.

İHA'nın haberine göre, bu gece saat 00.00’da başlayacak yasak öncesi vatandaşlar Esenyurt Kaymakamlığına seyahat izin belgesi için başvuruda bulunmak istedi. Vatandaşlar kaymakamlık önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Görevli polislerinde uyarılarıyla vatandaşların sosyal mesafe kurallarına uydukları da görüldü.

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