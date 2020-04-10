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Sokağa çıkma yasağı gelen iller! Nerelere sokağa çıkma yasağı geldi? (İstanbul, Ankara, İzmir) 31 il

Sokağa çıkma yasağı, Türkiye'deki 31 şehir için İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararla 30 büyükşehir ve Zonguldak için saat 24.00'ten itibaren geçerli olacak şekilde 48 saat boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İşte sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller

Sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehir ve Zonguldak için İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edildi. Gelen son dakika bilgisine göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam saat 24.00 itibari ile 48 saat boyunca 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkmak yasak olacak. İşte sokağa çıkma yasağı getirilen iller...

HANGİ İLLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR?

İçişleri Bakanlığı'ndan gönderilen genelgeye göre, Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yukarıdaki 31 ilde 48 saat boyunca sokağa çıkılmaması gerekiyor.

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