Cumhurbaşkanı Erdoğan, "23-24-25-26 Nisan tarihleri arasında yine 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz." dedi ve ardından İçişleri Bakanlığı tarafından resmi olarak duyurularak sokağa çıkma yasağı 23 Nisan perşembe günü başlamış oldu. Sokağa çıkma yasağının 4. gününde merak edilen bazı sorular var. Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Gibi... İşte konuyla ilgili tüm ayrıntılar...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi tatil olan 23 Nisan Perşembe günü 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağı başlayacağını, bunun 4 gün sürerek 26 Nisan Pazar gecesi 00:00'da biteceğini ifade etti.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması tarım sağlık ve gıda hizmetleriyle temel üretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde bir süre daha devam ettireceğiz. 23-24-25-26 nisan tarihleri arasında günlük hayata etkisini en az düzeyde tutacak şekilde 31 ilimizde sokağa çıkma sınırlandırması yapmayı özellikle planlıyoruz.

"22 Nisan akşamı yine 00:00'dan itibaren, 23 Nisan zaten tatil, 24-25 ve 26 Nisan 00:00'a kadar bu devam edecek. 26'sında 24:00 itibarıyla sokağa çıkma kısıtlaması Pazar günü 24:00'te sona erecektir.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI MI?

Sokağa çıkma yasağı uzatılması ile ilgili herhangi bir resmi açıklama gelmedi. O yüzden sokağa çıkma yasağı bu gece itibarıyla son bulacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇ GÜN?

Sokağa çıkma yasağı 4 gün olarak belirlenmişti. 23 Nisan başladı, 26 Nisan pazar günü bu gece son bulacak.