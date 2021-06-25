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Sokağın Çocukları 3. sezon ne zaman yayınlanacak? BluTV açıkladı: Sokağın Çocukları 3. sezon tarihi

BluTV'in kısa sürede büyük ilgi gören dizilerinden olmayı başaran Sokağın Çocukları, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan yapımlarından biri durumundaydı. İlk iki sezonuyla oldukça ilgi gören dizi ile ilgili izleyiciler Sokağın Çocukları 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabını arıyor. İşte konuyla ilgili son durum...

Sokağın Çocukları 3. sezon ne zaman yayınlanacak? BluTV açıkladı: Sokağın Çocukları 3. sezon tarihi

Sokağın Çocukları, Kadri Beran Taşkın'ın yönettiği 6 Şubat 2020'de vizyona giren BluTV yapımı internet dizisidir. İşte Sokağın Çocukları dizisinin 3. sezon tarihi...

SOKAĞIN ÇOCUKLARI 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin 3. sezonunun ne zaman yayınlanacağı ile ilgili detaylar, BluTV yönetiminin gerçekleştireceği değerlendirmenin ardından netlik kazandı ve sevilen dizinin 3. sezonunun 11 Temmuz'da yayınlanacağı açıklandı.

SOKAĞIN ÇOCUKLARI KONUSU NEDİR?

Kanun ve adaletin yeterli olmadığı hayatta kendi adaletlerini ve kanunlarını sağlayan sokak çocuklarının hikâyesini konu almaktadır.

Adana'da sağlam dostlarıyla büyük bir konuma sahip olan Şehmuz Ağa'nın, mahallesindeki bir çocuğun boks antrenörü tarafından taciz edilip dövülerek öldürülmesi üzerine tüm tepkiler Şehmuz Ağa'ya yönelir. Ancak çocukluktan beri Şehmuz Ağa'nın yanında olan ve evladı gözüyle baktığı Murat Şahin intikam almak için kendi kurguladığı planı harekete geçirir.

Sonraları iki husumetli aile arasında ara bulucu olan Şehmuz Ağa ve ekibi bir çıkmaza girer, bu sırada Sokağın Çocukları her daim yanlarındadır.

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