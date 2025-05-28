Sokak hayvanı sorununa "Kilis Modeli": Özel yaşam alanı kuruldu

Türkiye’de tartışılmaya devam eden sahipsiz köpek sorununa yönelik dikkat çeken bir adım Kilis’ten geldi. Kilis Valiliği'nce sahipsiz köpekler için kısa sürede oluşturulan geçici rehabilitasyon alanı sadece barınak işlevi görmekle kalmıyor. Kapsamlı ve sürdürülebilir yapısıyla dikkat çeken uygulama, benzer çalışmalara örnek teşkil eden bir çözüm modeli olarak öne çıkıyor. Sahipsiz sokak hayvanları için özenle tasarlanmış bakım merkezi 50 bin metrekare üzerine kurulu yapısıyla da dikkat çekiyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Kilis Belediyesi ekiplerince toplanan sahipsiz köpekler, öncelikle hayvan barınağında sağlık taramasından geçiriliyor, kısırlaştırma işlemleri uygulanıyor. Sonrasında, doğayla iç içe planlanan bu özel yaşam alanına taşınıyor. Bu alanda; dişi, erkek, yavru, özel ırk ve karantinadaki hayvanlar ayrı bölümlerde muhafaza ediliyor.

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Bu sistem sayesinde, hastalık riski taşıyan hayvanların diğerlerine bulaştırma ihtimali önleniyor. Aynı zamanda yavru ve zayıf bireylerin yaralanma riski de minimuma indiriliyor.

250 KİLOGRAM MAMA ÜRETİLİYOR

Rehabilitasyon ve doğal koruma alanının bir diğer dikkat çeken yönü ise mama üretimi. Kent genelinde toplanan artık yemekler bu tesiste işleniyor ve mama haline getiriliyor. Burada günlük 250 kilogram mama üretiliyor.