Olayla ilgili soruşturma sürüyor

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Sokak hayvanlarını beslerken başka kadınların saldırısına uğradı

Esenyurt’ta bir kadın sokak hayvanlarını beslerken 2 kadın tarafından darp edilip parmağı ısırıldı. Hastanede tedavi olan kadını darp edenler Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranıyor.

09.11.2018 - 11:05 | Güncelleme: İHA

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta meydana geldi İddiaya göre 59 yaşındaki Melahat Çelik isimli kadın, gönüllü olarak sokak hayvanlarını besliyordu. İHA'nın haberine göre, sokak üzerinde bir köşeye yem bırakan Çelik’in yanına iki kadın yaklaştı.

İddiaya göre, kadınlar Çelik’le sokağa yemek bırakmaması diye tartıştı. Kadınlar Çelik'e "Neden hayvanları besliyorsun" diyerek uyarıda bulundu. Bir süre sonra iki kadın ve Çelik arasında tartışma başladı. Tartışmanın neticesinde iki kadın iddiaya göre Çelik’i darp edip parmağını ısırdı ve yüzüne vurmaya başladı. Ağır şekilde darp edilen Çelik hastaneye giderken tedavi olduktan sonra darp raporu aldı. Esenyurt İlçe Emniyeti’ne şikayette bulunan kadın yaşadığı olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çelik’i darp ettiği iddia edilen kadınları yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan olayı anlatan Çelik yolda giderken hayvanları gördüğünü ve arabada olan yiyecekleri hayvanlara vermek için durduğunu söyleyerek, “O anda köşeden hiç tanımadığım bilmediğim iki bayan geldi. ‘Sen neden besleme yapıyorsun dediler’ kızgın bir şekilde üstüme yürüdüler. Ne var dedim bende onu da bizi de Allah yarattı dedim. Sonra telefonu birisi yüzüme vurdu. Diğeri de parmağımı ağzına aldı ama kırarcasına parmağımı bırakmadılar ısırdılar. Diğeri de saçlarımı yolup tekme attılar. Burada darp edildim. Bu köşeden çıkıp geldiler. Ben rica ediyorum bu konuya acil bir çözüm üretsinler. Ben insanı görevimi yapıyorum. Tabii ki onları doyurup besleyeceğiz bu bizim insani görevimiz” dedi.

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 1 saat önce
    Yeni Türkiye
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