Sokak ortasında karısını darbetti!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Sokak ortasında karısını darbetti! - Haberler
ABONE OL

Korkunç olay! Sokak ortasında eşini darbetti; o anlar kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde G.Ö.'nün, sokak ortasında eşi T.Ö.'ye şiddet uyguladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale ederken, T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı

Sokak ortasında karısını darbetti! - Haberler
Sokak ortasında karısını darbetti!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan sertçe itti.

DHA'nın haberine göre, T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu. G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti.

T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu. Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Eren-14 operasyonlarında 2 terörist etkisiz!
GÜNDEM Eren-14 operasyonlarında 2 terörist etkisiz!
BU ACIYA YÜREK DAYANMAZ! Son Dakika: Minik Doruk havuzda boğuldu, annesi ise gözyaşlarına... - Haberler
GÜNDEM Kahreden olay! Minik Doruk havuzda boğuldu
Adli tatil ne zaman bitiyor? 2021 adli tatil kaç gün?
GÜNDEM 2021 Adli tatil ne zaman bitiyor?
Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları açıklandı
GÜNDEM Liselerin boş kontenjanları ve taban puanları ...
Son dakika: Maltepe'de 8 tekne yandı!
GÜNDEM Maltepe'de 8 tekne yandı!
Son dakika haberi Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında!
GÜNDEM Bakan Akar ve komutanlar Suriye sınırında!
2021 Lise kayıtları ne zaman yapılacak, tarihler belli mi? LGS kılavuzuna göre lise kayıt ve nakil tarihleri
GÜNDEM 2021 Lise kayıtları ne zaman yapılacak?
KORKUTAN GÖRÜNTÜLER! Son dakika: Diyarbakır'da PCR testi için uzun kuyruklar oluştu! - Haberler
GÜNDEM O kentte korkutan görüntüler!
"6 Eylül'e odaklandık" SON DAKİKA: Bakan Selçuk'tan okulların açılması için aşı çağrısı! - Haberler
GÜNDEM Bakan Selçuk: 6 Eylül'e odaklandık
FİLM GİBİ HIRSIZLIK! İstiklal Caddesi'nde turistlere gaspçı şoku! - Haberler
GÜNDEM İstiklal Caddesi'nde turistlere gaspçı şoku!