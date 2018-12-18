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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, Nuri Karaata (35),ayrılmak istediği iddia edilen nişanlısı Simge Yıldız'ı (26) sokak ortasında öldürüp, intihar etti.
Olay, saat 08.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 1036 Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, geçen yaz nişanlanan Nuri Karaata ve Simge Yıldız, aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle dün akşam tartıştı. İkiliden özel bir hastanede çalışan Simge Yıldız, nişanı bozmak ve ayrılmak istediğini söyledi. Bir balıkçı teknesinde çalışan Nuri Karaata, sabah saatlerinde kiralık otomobille Simge Yıldız'ın Yenigün Mahallesi'ndeki evine geldi. Konuşmak istediğini belirten Nuri Karaata, Simge Yıldız'ı alarak aracıyla evden ayrıldı. Ancak ikili ayrılık meselesi yüzünden araçta tartışmaya başladı.
ARAÇTAN İNİP KOŞMAYA BAŞLADI
Bir süre sonra Nuri Karaata'nın Şehitler Parkı yakınında aracı durdurması üzerine inen Simge Yıldız sokakta koşmaya başladı. Görgü tanıklarının ifadesine göre aracından inen Nuri Karaata, Yıldız'a, 'Gel buraya, kaçma' diye bağırdı. Genç kız koşmaya devam etti. Otomobilinin bagajından pompalı tüfeği alan Nuri Karaata, Yıldız'ı kovalamaya başladı. Yaklaşık 50 metre sonra Nuri Karaata, arkadan 4 el ateş ettiği Simge Yıldız'ı başından ve çeşitli yerlerinden vurdu. Kan içinde yere yığılan Yıldız, olay yerinde yaşamını yitirdi.
NİŞANLISININ YANINA GELDİ SONRA İNTİHAR ETTİ
Simge Yıldız'ın cesedinin yanına gelen Nuri Karaata, bir süre nişanlısının başında bekledi. Yanına kimseyi yaklaştırmayan Nuri Karaata, aracına doğru yürüdü. Nuri Karaata, nişanlısının cesedinin yaklaşık 20 metre ilerisinde aynı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. Görgü tanıklarının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinden sonra ikilinin cesetleri otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Acı haberi alır almaz olay yerine gelen Simge Yıldız'ın annesi Gülsüm Yıldız, gözyaşı döktü. Polis ekipleri kadını sakinleştirmeye çalıştı. Polis, Gülsüm Yıldız'ı ekip otosuna bindirerek olay yerinden uzaklaştırdı. Diğer yandan Nuri Karaata'nın da olay yerine gelen yakınları gözyaşı döktü.
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