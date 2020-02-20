İHA

Ortahisar ilçesindeki Uzunsokak mevkinde dün meydana gelen olayda iki kız sözlü olarak tartışmaya başladı. Bir süre sonra tartışma yerini kavgaya bırakırken, çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalıştı.

İHA'nın haberine göre, o esnada bir vatandaş kavga eden kızlardan birine tokat attı. Tokat yiyen kız, "Ben bir şey yapmadım" derken, vatandaş ise, "Defol, bir daha burada bağırıp çağırmayacaksın" dedi.

O anlar cep telefonuna yansırken, görüntüleri çeken bir vatandaşın, "Uzunsokak'ta süper bir kız kavgası" diyerek kavgayı yorumlaması pes dedirtti. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı tokat yiyen kız ise yere düşen telefonunu alarak, "O adam buraya gelsin" diye bağırdı.

KADINLARI ERKEKLER AYIRDI

Diyarbakır'da, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesindeki Ofis semtinde, yolda karşılaşan ve isimleri öğrenilemeyen 2 kadın, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken, kadınlar, birbirinin saçlarını çekip, yere düşürdü. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kavga eden kadınları, yoldan geçen erkekler ayırdı.