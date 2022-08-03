İki grup çatıştı! 20 yaşındaki genç öldü!

20 YAŞINDAKİ GENÇ KAVGA SIRASINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahla ateş etti. Silahlı kavga sırasında baş bölgesine mermi isabet eden 20 yaşındaki Bozan Gürbüz, ağır yaralandı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede kafasına mermi isabet eden Bozan Gürbüz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.