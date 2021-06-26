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Sokakta katletti! Cinayet anı kamerada!

Rize'de önceki gün yaşanan cinayet anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, Derepazarı ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana gelmiş, Yusuf Yıldırım (38) arkadaşı Sadık Karaoğlu'nu (42) belinden çıkardığı ruhsatsız tabanca ile yol ortasında silahla vurarak öldürmüştü. Ortaya çıkan görüntü kan dondurdu

KORKUNÇ CİNAYET! Son dakika: Yakın arkadaşını sokak ortasında katletti! - VİDEO HABER
Sokakta katletti! Cinayet anı kamerada!
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İHA

Rize'nin Derepazarı ilçesinde önceki gün, Yusuf Yıldırım'ın (38) yakın arkadaşı olan Sadık Karaoğlu’nu (42) telefonla aradığı, telefonda yaşanan tartışma sonrasında Karaoğlu'nun kendisine kızgın arkadaşını sakinleştirmek için yanına gittiği sırada yol ortasında karşılaşmaları sonrasında cinayet olayı yaşanmıştı.

4 KURŞUNLA SOKAKTA ÖLDÜRDÜ

İHA'da yer alan habere göre Yıldırım, belinden çıkardığı silahla arkadaşını omzundan, kalbinden, karnından ve sırtından 4 kurşunla öldürürken, 4. kurşunun ardından silahın tutukluk yapması üzerine silahını tekrar beline koyarak hızla bölgeden uzaklaşarak balıkçı barınaklarına gitti.

Sadık Karaoğlu (solda) ve Yusuf Yıldırım (sağda).

SİLAHI DENİZE ATTI

Burada silahını denize atan Yıldırım polis tarafından yakalandı ve denize attığı silah polisin titiz çalışması sonucu denizden çıkartıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yerde yaralı olarak yatan Sadık Karaoğlu’nu gören esnaf ve çevredeki vatandaşlar ise hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi.

Karaoğlu olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KAN DONDURAN CİNAYET KAMERADA

Yusuf Yıldırım adlı şahısın yakın arkadaşı olduğu öğrenilen Sadık Karaoğlu’nu öldürme anı ise anbean bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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