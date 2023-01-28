Adana'da olay, 22 Ocak günü saat 04.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıntı otomobille Eyüp A.'nın evine gelen 3 şüpheli, Kalaşnikof tüfekle ateş açıp kaçtı.
EVİN ARDINDAN İŞ YERİNİ KURŞUNLADI
DHA'da yer alan habere göre şüpheliler, aynı gün saat 14.00 sıralarında bu kez Eyüp A.'nın iş yerini kurşunladı. Saldırılarda yaralanan olmazken, ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.
300'E YAKIN KAMERA İNCELENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, saldırıların yaşandığı bölge ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki 300'e yakın güvenlik kamerasından kayıt inceledi. Şüphelilerin, aynı mahalledeki portakal bahçesine gittiği tespit edildi.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Termal kameralı dronla bölgeyi tarayıp şüphelilerin saklandığı evi belirleyen ekipler, operasyonla Uğur Ç., Kadir Ç. ve Muhammet K.'yi yakaladı.
2 KALAŞNİKOF VE 1 M4 OTOMATİK TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ
Çiftlik evindeki aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 Kalaşnikof tüfek, M4 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Bahçede ise el bombası, çalıntı olduğu belirlenen otomobil ve motosiklet bulundu.
SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI
Şüpheliler emniyete götürülürken, 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Tehdit', 'Yağma' suçlarından Uğur Ç.'nin 10, Kadir Ç.'nin 25, Muhammet K.'nin ise 12 kaydının bulunduğu belirlendi.
2 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Uğur Ç. ile Kadir Ç. tutuklandı, Muhammet K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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