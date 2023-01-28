DHA'da yer alan habere göre şüpheliler, aynı gün saat 14.00 sıralarında bu kez Eyüp A.'nın iş yerini kurşunladı. Saldırılarda yaralanan olmazken, ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Polis, saldırıların yaşandığı bölge ve şüphelilerin kaçış güzergahındaki 300'e yakın güvenlik kamerasından kayıt inceledi. Şüphelilerin, aynı mahalledeki portakal bahçesine gittiği tespit edildi.

2 KALAŞNİKOF VE 1 M4 OTOMATİK TÜFEK ELE GEÇİRİLDİ

Çiftlik evindeki aramada olayda kullanıldığı değerlendirilen 2 Kalaşnikof tüfek, M4 piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi. Bahçede ise el bombası, çalıntı olduğu belirlenen otomobil ve motosiklet bulundu.