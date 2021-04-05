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Kumar oynarken basılan kadın 2. kattan atladı!

Denizli’de dernek görünümlü kumarhaneye yapılan operasyonda, polisleri karşısında gören kadın, 2. kattan atlayıp kaçmak isterken hastanelik oldu. Yaralı eşinin başında feryat eden koca, polislere tehditler savurup elbiselerini parçaladı

ŞOK BASKIN! Son dakika: Polisleri gördü, ikinci kattan atladı
Kumar oynarken basılan kadın 2. kattan atladı!
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İHA

Denizli'nin, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri aldığı istihbarı bilgiler üzerine dernek görünümlü iş yerine operasyon düzenledi.

İKİNCİ KATTAN ATLADI YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre korona virüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak bir iş hanında kumar oynayan 1’i kadın toplam 10 kişi yakalandı. Operasyon esnasında polisleri karşısında gören kadın 2’inci katın penceresinden atlayarak kaçmak istedi. Pencereden atlayan kadın yaralanırken, eşi olduğunu iddia eden Osman M., polislere hakarette bulundu.

ALKOLLÜ KOCA TEHDİTLER SAVURDU

Polislere hakaret eden ve alkollü olduğu iddia edilen Osman M., gazetecilerin üzerine yürüyerek, “Halime bak karımın, gelin bakın, haline bakın” şeklinde bağırarak yerde yaralı olarak yatan eşi olduğunu iddia eden Berna M’yi gösterdi. Şüpheli Osman M., “Savcı yok mu?, polisler attı, ölüyorum, beni yaktınız, niye ittiriyorsun karımı” şeklinde kameralara bağırdı.

"AYAĞI VE KOLUNDA KIRIK OLABİLİR"

İş hanının 2’inci katından atlayan Berna M., polis ekiplerinin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalede bulunurken çığlık atarak “Bacağım, bacağım acıyor” dedi. Sağlık ekipleri yaralı Berna M’nin ayağında ve kolunda kırık olabileceğini belirterek ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

10 KİŞİYE 63 BİN TL PARA CEZASI

Kendini yerlere atan ve kıyafetini yırtan Osman M., kumar oynanan iş yerinden çıkan bir kişi ile sözlü olarak tartışırken bir anda kavgaya dönüşmesi neticesinde şüpheliler gözaltına alındı. Kumar baskınında dernek olarak belirtilen iş yerinde 1’i kadın toplam 10 kişi polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere karakola sevk edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 10 kişiye toplamda 63 bin TL idari para cezası uygulandı. Olay yerine gelen zabıta görevlileri dernek olduğu belirtilen iş yerini mühürledi.

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