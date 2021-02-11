Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Sol Yanım 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 11. son bölüm

Sol Yanım 11. son bölümü ile Star TV'de yayınlandı. Başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin'in yer aldığı dizinin yeni bölümleri Perşembe akşamları Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Sol Yanım 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 11. son bölüm özeti...

Sol Yanım 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 11. son bölüm

Sol Yanım dizisinin 11. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; birçok sorunun yanıtı yer alıyor. Selim ve Serra, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Selim ve Burak arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Biricik, Selim’in Serra ile birlikte olmasına izin verecek mi? Asena’nın hamileliği tehlikede mi? İhsan’ı ihbar eden kişi kim? Sol Yanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 10. son bölüm...

SOL YANIM 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SOL YANIM 11. SON BÖLÜM

Burak’ın götürdüğü kulüpte Selim’i Biricik’le yan yana gören Serra çok şaşırır. Biricik’in Selim’e koşulsuz sevgisi, Serra’yı kendini sorgulamaya iter. Serra, Selim’e sevgisini hissettirmek için çabalar ve onu geri kazanmak için cesur adımlar atar.

Burak’ın sürekli Serra’nın çevresinde olması Selim’i çılgına çevirir ve Burak’ı karşısına alıp sevgilisinden uzak durmasını tembih eder. Serra’nın gizlediği hayatı öğrenmesinin ardından yaptıklarından pişmanlık duyan Selim, öfke kontrolü problemi için tedavi görmeyi kabul eder.

Kutlusay Malikanesi’nde kriz gittikçe büyür. Boşanma hazırlığı tüm hızıyla devam ederken, Asena oteli üzerine almak için harekete geçer. Kutlusay ailesini şoke eden olay ise polislerin kapıya dayanması olur. Polisler ihbar üzerine İhsan’ı karakola götürür.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Benim Adım Melek 53. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Benim Adım Melek 52. son bölüm
TELEVİZYONBenim Adım Melek yeni fragman var mı?
Alev Alev 14. yeni bölüm 2. ön izleme sahnesi yayınlandı - Alev Alev 14. bölümde neler olacak?
TELEVİZYONAlev Alev 14. yeni bölüm 2. ön izleme...
Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Kuruluş Osman 45. son bölüm...
TELEVİZYONKuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanı...
Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı yayında! Sadakatsiz 17. son bölüm
TELEVİZYONSadakatsiz'den yeni fragman
Doğduğun Ev Kaderindir 32. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Doğduğun Ev Kaderindir 31. son bölüm
TELEVİZYONDoğduğun Ev Kaderindir 32. yeni bölüm fragmanı...
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 51. Bölüm 2. fragmanı izle - Kuzey Yıldızı İlk Aşk 50. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONKuzey Yıldızı İlk Aşk 51. Bölüm 2. fragmanı...
Kuruluş Osman Lena kimdir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONKuruluş Osman Lena kimdir?
Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir?
TELEVİZYONKuruluş Osman Malhun Hatun kimdir?
Sol Yanım nerede çekiliyor? Sol Yanım Kuzey Üniversitesi nerede?
TELEVİZYONSol Yanım nerede çekiliyor?
Sol Yanım oyuncuları kim, gerçek isimleri ne? Sol Yanım konusu ne?
TELEVİZYONSol Yanım oyuncuları tam kadro