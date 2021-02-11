Sol Yanım dizisinin 11. son bölüm yayınlandı. Son bölümde; birçok sorunun yanıtı yer alıyor. Selim ve Serra, ilişkilerine kaldıkları yerden devam edebilecek mi? Selim ve Burak arasında yeni bir savaş mı başlıyor? Biricik, Selim’in Serra ile birlikte olmasına izin verecek mi? Asena’nın hamileliği tehlikede mi? İhsan’ı ihbar eden kişi kim? Sol Yanım 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sol Yanım 10. son bölüm...

SOL YANIM 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sol Yanım yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SOL YANIM 11. SON BÖLÜM

Burak’ın götürdüğü kulüpte Selim’i Biricik’le yan yana gören Serra çok şaşırır. Biricik’in Selim’e koşulsuz sevgisi, Serra’yı kendini sorgulamaya iter. Serra, Selim’e sevgisini hissettirmek için çabalar ve onu geri kazanmak için cesur adımlar atar.

Burak’ın sürekli Serra’nın çevresinde olması Selim’i çılgına çevirir ve Burak’ı karşısına alıp sevgilisinden uzak durmasını tembih eder. Serra’nın gizlediği hayatı öğrenmesinin ardından yaptıklarından pişmanlık duyan Selim, öfke kontrolü problemi için tedavi görmeyi kabul eder.

Kutlusay Malikanesi’nde kriz gittikçe büyür. Boşanma hazırlığı tüm hızıyla devam ederken, Asena oteli üzerine almak için harekete geçer. Kutlusay ailesini şoke eden olay ise polislerin kapıya dayanması olur. Polisler ihbar üzerine İhsan’ı karakola götürür.