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        Haberler Yaşam Solo Türk ve Türk Yıldızları nefesleri kesti

        Solo Türk ve Türk Yıldızları nefesleri kesti

        SoloTürk'ün gösterisi, İzmir'deki 9 Eylül gösterilerinin en ilgi çeken programlarından biri oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.09.2023 - 23:22 Güncelleme: 09.09.2023 - 23:22
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        İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıldönümü için düzenlenen kutlama programı Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na atlı süvari birliklerinin yürüyüşü ile devam etti.

        EN İLGİ ÇEKEN PROGRAM OLDU

        Kurtuluş günü etkinlikleri kapsamında saat 18.00 sıralarında hava gösterileri başladı. Gündoğdu Meydanı SoloTürk ve Türk Yıldızları'nın hava gösterisine ev sahipliği yaptı. SoloTürk'ün gösterisi, İzmir'deki 9 Eylül gösterilerinin en ilgi çeken programlarından biri oldu.

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        75 DAKİKA SÜRDÜ

        Her yaştan İzmirli gösterileri büyük bir keyifle izledi. Cep telefonları ile o anları kaydeden vatandaşlar, gösteri yapan uçakların alçalmasıyla heyecan dolu anlar yaşadı. İzmir’in pek çok yerinden görülebilen gösteri 75 dakika sürdü.

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        #İzmir
        #Solo Türk
        #türk yıldızları
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