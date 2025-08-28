SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşu ne zaman, nerede yapılacak?
Bu sene Cumartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları uçuş gösterisi ile kutlanacak. Farklı şehirlerde yapılacak iki uçuş gösterisi, Türkiye'nin dört bir yanında kutlanacak Zafer Bayramı kapsamında gökyüzünde görsel bir şölen yaratacak. İşte, SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 30 Ağustos Zafer Bayramı gösteri uçuşu programı...
Bu yıl Cumartesi gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında SOLOTÜRK ile Türk Yıldızları muhteşem bir uçuş gösterisi sunacak. Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirilecek iki ayrı gösteri, Zafer Bayramı coşkusunu gökyüzüne taşıyarak izleyenlere unutulmaz bir görsel şölen yaşatacak. İşte, 30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlanan SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri uçuşu takvimi…
SOLOTÜRK 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN?
Gösteri uçuşu, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda saat 18.45'te Anıtkabir'de olacak.
TÜRK YILDIZLARI 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI UÇUŞ GÖSTERİSİ NE ZAMAN, NEREDE?
Türk Yıldızları, 30 Ağustos Zafer Bayramı günü saat 17.00'de Kütahya, Zafertepe Tören Alanı'nda uçuş gösterisi yapacak.