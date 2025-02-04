Solskjaer'den kupa rotasyonu!

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Hollanda deplasmanında Twente ile oynanan müsabakanın kadrosuna göre 7 değişiklik yaptı.

Monaco'ya kiralanan Al Musrati'nin yanı sıra Mert Günok, Jonas Svensson, Gedson Fernandes, Milot Rashica yedek soyundurulurken dinlendirilen Rafa Silva ile Ciro Immobile kadroya alınmadı.

Norveçli teknik, Kırklarelispor karşısında yaptığı rotasyonda Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Salih Uçan, Joao Mario, Alex Oxlade Chamberlain, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans verdi.

RAFA SILVA İLK KEZ MAÇ KAÇIRDI

Siyah-beyazlıların yıldız oyuncusu Rafa Silva, bu sezon ilk kez bir maçta saha dışında kaldı.

Beşiktaş'ın bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı 32 maçta da 11'de ya da yedeklerde yer alan Rafa Silva, dinlendirildiği için Kırklarelispor maçında kadro alınmadı.

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Ligde 20, Avrupa'da 10, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nda 1'er maç oynayan yıldız oyuncu bu maçlarda 10 gol attı.

Portekizli oyuncu, Twente ile oynanan müsabakada sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

3 GENÇ İLK KEZ A TAKIMDA

Beşiktaş'ta 19 yaş altı takımının 3 oyuncusu ilk kez A takım forması giydi.

Siyah-beyazlı ekibin yedek kadrosunda yer alan Baran Can, Poyraz Gelen ve Adnan Karahisar, Kırklarelispor maçında ilk kez A takım kadrosuna dahil olarak kariyerlerinde yeni bir adım attılar.

Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Arda Berk Özüarap da müsabakada yer alan Beşiktaşlı genç futbolcular oldu.

TARAFTAR İLGİ GÖSTERMEDİ

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakaya siyah-beyazlı taraftarlar ilgi göstermedi. Biletleri 10 ve 20 liradan satışa çıkan maçı yaklaşık 15 bin taraftar tribünden takip etti.

Öte yandan Beşiktaş sahaya, "6 Şubat'ı unutmadık, unutturmayacağız." yazılı pankartla çıktı.